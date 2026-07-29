Prohens se queja a Sánchez de "la intención de Aena de aumentar el número de turistas"

Guardar

Palma, 29 jul (EFE).- La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, se ha quejado al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de "la intención de Aena de aumentar el número de turistas", en contradicción con las políticas autonómicas de limitación del turismo.

Prohens se ha reunido este miércoles con Sánchez en el Consolat de Mar de Palma con motivo de la visita del presidente del Gobierno a Mallorca para el habitual despacho de trabajo con el rey con motivo de las vacaciones estivales de Felipe VI en la isla.

PUBLICIDAD

La presidenta balear ha explicado en rueda de prensa que ha puesto a Sánchez al tanto de las políticas de limitación del crecimiento turístico ante el malestar social por la presión de los millones de visitantes que cada año recibe el archipiélago, pero sus esfuerzos chocan con la política de crecimiento de Aena, empresa estatal gestora de la principal puerta de entrada a las islas.

"Aena se tiene que sumar al mensaje de turismo responsable", ha incidido Prohens, quien ha comentado también con Sánchez el éxito de la manifestación contra el turismo masivo celebrada el pasado domingo en Palma y las cargas policiales tras la marcha.

PUBLICIDAD

Prohens, que ha lamentado la "falta de avances y resultados" de su encuentro con el presidente del Gobierno, el cuarto bilateral de la legislatura, ha dedicado buena parte de su balance a explicar las razones por las que ha pedido a Sánchez un "plan específico para la emergencia migratoria" que sufre Baleares.

La llegada constante de pateras, 660 con 11.000 personas en año y medio, y el "drama humanitario" de los naufragios y las muertes en embarcaciones a la deriva, son "competencia del Gobierno de España", ha recalcado la líder del PP balear.

PUBLICIDAD

Además, ha planteado al presidente la imposibilidad de que los consells insulares, competentes en la tutela de menores, acojan a niños y adolescentes migrantes llegados a otras comunidades porque sus sistemas de asistencia están superados en un 1.000 % de su capacidad. EFE

(Foto)