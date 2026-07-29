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Piden que se corrijan dos faltas de ortografía en la placa de Luis Cernuda en Sevilla

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Sevilla, 29 jul (EFE).- La Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre ha pedido que se corrijan dos faltas de ortografía detectadas en la placa dedicada a Luis Cernuda en el paseo de los Poetas de la Generación del 27, en el centro de la ciudad, la segunda tras la dedicada a Ignacio Sánchez Mejías el pasado 15 de junio.

La placa fue colocada el pasado martes, y el presidente de la asociación, Alejandro Sanz, ha dicho a EFE que es necesario "cuanto antes" corregir las dos faltas, consistentes en haber colocado una tilde en la "i" y haber insertado un espacio tras el guion que indica su año de fallecimiento.

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En sus redes sociales, la asociación ha lamentado que es algo que ya pasó "con Aleixandre en el poema 'Ciudad del Paraíso' de la travesía del Pintor Nogales de Málaga", y con los versos del bulevar de la avenida de la Reina Victoria de Madrid, "y ahora le toca a Cernuda con su placa en el Paseo de los Poetas del 27 de Sevilla".

Además de la colocación de la tilde, la Real Academia de la Lengua indica que la expresión de intervalos de años con guion se utiliza para indicar el arco de vida de una persona, definido por el año de su nacimiento y de su muerte, pero nunca con espacios antes o después del guion.

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El proyecto del Ayuntamiento de Sevilla es transformar una de las calles del centro histórico, donde estuvo ubicado el Ateneo de sevilla, en "un espacio de memoria viva", con placas de bronce en las que figurará el nombre de cada uno de los miembros de la Generación del 27.

Además, durante todo el próximo año se pondrá en marcha una programación que incluirá una gran exposición que acogerá la Real Fábrica de Artillería, en colaboración con la Junta de Andalucía, y un congreso organizado conjuntamente con la Universidad de Sevilla, el Ateneo de Sevilla y la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. EFE

fcs/fs

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