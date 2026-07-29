Arda Turan: “El Shakhtar Donetsk es el Barça de esta región”

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Redacción Deportes, 29 jul (EFE).- El entrenador del Shakhtar Donetsk, el turco Arda Turan, dijo que su equipo es "el Barça de la región" y deseó cruzar su camino con los azulgranas, con el Atlético de Madrid o el Galatasaray en la Liga de Campeones.

El turco, que llegó el pasado verano a las filas del club ucraniano, aspira a defender el título de liga, ganar la Copa y terminar entre los 24 mejores equipos de Europa, según afirmó en una entrevista a los medios del club.

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“Me gustan las historias emocionales que el fútbol puede crear. Quiero que haya una historia detrás del partido y que podamos vivirla”, dijo Turan. “Siempre me gustaría enfrentarme al Galatasaray, al Barcelona o al Atlético de Madrid”, dijo en referencia a los equipos en los que jugó como futbolista.

Pese a reconocer que supondrían un gran reto para el Shakhtar en su camino en la Liga de Campeones, no duda de que sería todo un "disfrute".

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“Naturalmente, serían partidos extremadamente difíciles para nosotros porque no competimos en las mismas condiciones y nuestros objetivos son diferentes. Aun así, creo que serían partidos para disfrutar”, señaló.

El reconocible estilo del Barça, por el que pasó durante dos temporadas y media, es una de las hojas de ruta que ahora sigue en su manual de entrenador, ya que propone "la voluntad de jugar al fútbol y de dominar la posesión".

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“A veces describo al Shakhtar como el Barcelona de esta región. Después de haber estado allí, reconozco una cultura similar”, aseguró.

“Quiero un equipo que disfrute de todos los aspectos del fútbol. No solo de marcar goles y dar asistencias, sino también de defender, proteger su portería en los córneres y luchar hasta el último segundo”, continuó.

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Entre los entrenadores a los que los que le gustaría enfrentarse, nombró a Luis Enrique, su antiguo técnico en el Barça, aunque reconoció que sería un duelo "extremadamente difícil".

Tras retirarse en 2022 como futbolista profesional, Arda Turan inició su carrera como entrenador en el Eyüpspor de su país, en 2023, con el que consiguió el ascenso a la primera división a la temporada siguiente. El pasado verano firmó con el Shakthar hasta junio de 2027.

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EFE

pml/ism