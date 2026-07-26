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Rescatan a un menor sentado sobre un aire acondicionado exterior en un piso 21 en Benidorm

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Benidorm (Alicante), 26 jul (EFE).- Agentes de la Policía Local de Benidorm (Alicante) han rescatado a un menor de aproximadamente ocho años que fue localizado sentado sobre la unidad exterior de un aparato de aire acondicionado en la fachada de un edificio a la altura del piso 21.

El menor presenta un trastorno del espectro autista y había permanecido solo en la vivienda mientras el padre salió a realizar unas compras, según las diligencias remitidas a la autoridad judicial.

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Sobre las 23:00 horas de este sábado, el conserje de un edificio de la avenida Bilbao alertó a la Policía tras recibir el aviso de un vecino que había observado al niño en una situación de grave peligro.

Una primera comprobación no permitió localizar al menor, por lo que los agentes continuaron las gestiones para acceder a la vivienda y verificar la información, ha informado la Policía Local´.

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Con la colaboración de un vecino, los agentes accedieron al balcón del apartamento contiguo, desde donde comprobaron que el menor permanecía sentado sobre el aparato exterior del aire acondicionado, en el piso 21, con un evidente riesgo de precipitarse al vacío.

Ante la extrema gravedad de la situación, uno de los agentes sujetó al niño por un brazo para impedir su caída, mientras otro policía aseguraba al compañero debido al riesgo que ambos corrían. El menor fue mantenido sujeto en todo momento hasta que pudo ser puesto a salvo.

En la inspección realizada para localizar a los responsables del niño, los agentes hallaron documentación personal del menor, incluyendo un pasaporte búlgaro, una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida y otra documentación que permitió identificar a su padre, que cuando regresó al edificio fue detenido. EFE

sys/ca/ams/mcm

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