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La alemana Korpatsch se alza con la victoria en Hamburgo al doblegar a Bondar

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Redacción deportes, 26 jul (EFE).- La tenista alemana Tamara Korpatsch conquistó este domingo su segundo título del circuito de la WTA al vencer a la húngara Anna Bondar por un doble 6-3 en la final del torneo de Hamburgo, de categoría 250.

En su ciudad natal, Korpatsch, de 31 años y 81 en el 'ranking' mundial, se mostró más sólida que Bondar, de 29 años y 97 de la WTA, quien no pudo alzar el primer título de su carrera.

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La germana no desaprovechó la oportunidad de ganar ante su afición, aunque Bondar no se lo puso fácil.

En la primera manga, la húngara logró reponerse a la pérdida de su saque en el segundo juego y situarse en 3-5, pero Korpatsch volvió a arrebatárselo para amarrar el set.

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En el segundo, la alemana se mostró muy sólida con su juego y arrebató a su rival el servicio en dos ocasiones para repetir el resultado de la primera manga.

El primer título de Korpatsch en el circuito de la WTA lo obtuvo en octubre de 2023 en el torneo de Cluj Napoca, en Rumanía, también de categoría 250. EFE

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