El incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) avanza descontrolado tras quemar 4.300 hectáreas

València, 26 jul (EFE).- El incendio declarado este sábado en el término municipal de la Vall d'Uixó (Castellón), con un perímetro de 40 kilómetros y que ha obligado al desalojo de más de 16.000 personas de 15 municipios, avanza a estas horas sin control tras haber quemado ya unas 4.300 hectáreas.

Más de 450 efectivos de Bomberos Forestales de la Generalitat, del Consorcio Provincial de Castellón, del Ayuntamiento de Castellón, la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Policía de la Generalitat y dos dotaciones de Aragón y Baleares, entre otros, están trabajando para tratar de controlar el fuego y se espera contar a lo largo del día con un total de 20 medios aéreos para hacer frente a unas llamas que avanzan por una zona de difícil acceso para las brigadas terrestres.

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El incendio mantiene desalojadas a 16.000 personas de una quincena de municipios del sur de la provincia de Castellón y siguen confinadas las localidades de la Vall d'Uixó y Betxí, de las que se han evacuado algunos barrios.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha trasladado al Puesto de Mando Avanzado (PMA) desde donde se dirigen las tareas de extinción y ha asistido allí a la reunión del Cecopi que coordina los trabajos, junto con la ministra de Ciencia, Diana Morant; la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé; el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, entre otros.

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Pérez Llorca ha señalado que el incendio se encuentra "fuera de control" y su extinción es "muy complicada" debido a las condiciones meteorológicas, que "van a seguir siendo malas", y el difícil acceso al frente izquierdo del fuego para los medios terrestres.

En este sentido, el Cecopi ha decidido que los residentes de los municipios evacuados no podrán regresar todavía a sus domicilios y el president ha apuntado que "todo hace indicar que durante el día de hoy nadie volverá" a sus casas.

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Siguen confinados los municipios de Betxí y la Vall d'Uixó, localidad esta última en la que se ha vuelto a enviar un ES-Alert para insistir en la necesidad de cumplir este confinamiento para evitar intoxicaciones, a pesar de que no se vean llamas cerca.

Debido al incendio, un total de 19 personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo, de las que siete permanecen en observación en el Hospital de La Plana, dos están ingresadas y una ha sido atendida en urgencias.

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El president de la Generalitat valenciana ha destacado la importancia de seguir las instrucciones de las autoridades y de atender a la información que proporcionan los canales oficiales, al tiempo que ha agradecido la buena coordinación entre administraciones en los trabajos de extinción, así como en el desalojo y la reubicación de los vecinos.

En ese mismo sentido se ha manifestado la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien ha llamado a la población a que siga las indicaciones de las autoridades cuando se ordenan evacuaciones ante los incendios, porque "es muy duro dejar tu casa e incómodo pasar las noches fuera de ella, pero es la única manera de salvaguardar la vida de las personas".

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Del mismo modo, ha advertido sobre los "incendios de sexta generación" y ha señalado que es la "evidencia del cambio climático", con fenómenos atmosféricos que producen fuegos de enorme virulencia, una situación frente a la que ha abogado por fortalecer los servicios públicos "y todas las políticas de lucha contra el cambio climático".

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que, aunque se sigue investigando el origen de este incendio, "no parece que se haya producido por causas naturales".

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"Todas las investigaciones están abiertas, pero lo que sí que podemos decir es que, desde luego, el incendio no se ha producido por medios naturales. A partir de ahí vamos a seguir las investigaciones y, en cuanto tengamos más información, se la vamos a poder ofrecer", ha declarado Bernabé.

La delegada del Gobierno ha apuntado que se está tomando testimonios a "personas que pudieran tener alguna información" sobre el origen de las llamas y, al tiempo que ha llamado a ver la evolución de la investigación, ha insistido: "Lo que podemos decir es que no parece que fueran causas naturales". EFE

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