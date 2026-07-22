En Aragón, el incendio de Ejulve baja a Nivel 0 y el de Plan continúa activo sin avance

Zaragoza, 22 jul (EFE).- El Gobierno de Aragón ha rebajado esta tarde la emergencia del incendio forestal de Ejulve (Teruel) a Situación Operativa 0 - Nivel 0 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (Procinfo), mientras que el incendio de Plan, en el Pirineo oscense, continúa activo, aunque sin avance del perímetro, según la última actualización facilitada por el operativo Infoar.

En Ejulve, el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) ya había autorizado durante la mañana el regreso de todas las personas evacuadas e iniciado la desmovilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME), al tiempo que el operativo mantiene las labores de vigilancia y consolidación del perímetro.

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Además, se han reabierto al tráfico las carreteras A-2403 y la A-1702 entre los puntos kilométricos 10 y 27, aunque el dispositivo continúa actuando debido a la reproducción del fuego en algunos puntos, lo que ha motivado la movilización de una brigada helitransportada adicional.

La estimación provisional de superficie afectada se mantiene en 1.400 hectáreas.

Sobre el terreno trabajan tres brigadas helitransportadas con sus helicópteros, siete brigadas terrestres, siete autobombas, tres agentes para la protección de la naturaleza (APN), un buldócer y el Puesto de Mando Avanzado, junto con técnicos y personal de apoyo a la dirección de extinción.

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Por su parte, la superficie afectada en el incendio de Plan continúa estable, con una estimación provisional de entre 80 y 100 hectáreas, entre las que se encuentra un cantadero de urogallo con presencia continuada de ejemplares tanto durante el periodo reproductivo como en la invernada.

Las labores de extinción siguen condicionadas por la compleja orografía de la zona, ya que las brigadas terrestres trabajan en áreas de difícil acceso hasta donde lo permiten las condiciones de seguridad.

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El operativo ha destacado el esfuerzo que realizan los efectivos desplegados sobre un terreno especialmente complicado.

En el incendio de Plan intervienen tres brigadas helitransportadas del Gobierno de Aragón con sus helicópteros, un helicóptero de coordinación, cuatro brigadas terrestres y dos autobombas.

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Además, colaboran dos helicópteros ligeros y uno medio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un helicóptero medio de la Junta de Andalucía y otro helicóptero contratado. EFE