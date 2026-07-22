Encuentran otras 32 personas en una nueva fosa común del cementerio de Huelva: “Aquí no se desentierran solo restos humanos, se recuperan nombres, historias y derechos”

Encuentran otras 32 personas en una nueva fosa común del cementerio de Huelva (Izquierda Unida Andalucía)

Los trabajos de exhumación en el cementerio de Huelva han permitido sacar a la luz los restos de 32 personas hallados en una nueva fosa común. Tal y como ha informado Izquierda Unida (IU), estos cuerpos se suman a los cerca de 200 localizados en campañas precedentes de la Universidad de Granada dentro del mismo camposanto, donde permanecen enterradas más de 1.400 víctimas documentadas de la represión franquista.

Marcos Toti, coordinador provincial y diputado provincial, ha visitado la exhumación junto a Mónica Rossi, concejala del Ayuntamiento de Huelva, y Rafael Sánchez, del parlamento de Por Andalucía. Como ha podido saber EFE, a la visita asistieron también familiares de represaliados, quienes pudieron conocer el avance del proyecto arqueológico que lleva a cabo un equipo de la Universidad de Granada.

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Quieren garantías para continuar con las campañas de exhumación

Durante el recorrido, los representantes políticos y familiares observaron tanto las áreas de excavación como el laboratorio instalado en la capilla del cementerio. En ese espacio, los especialistas realizan estudios antropológicos y forenses sobre los restos recuperados con el objetivo de facilitar su identificación y documentar las circunstancias de la muerte de las víctimas.

Encuentran otras 32 personas en una nueva fosa común del cementerio de Huelva (Izquierda Unida Andalucía)

En la fosa común se han observado “cráneos con orificios de bala o huesos fracturados a causa de las palizas recibidas antes de ser ejecutadas”, explica el coordinador provincial. Esto solo evidencia “con absoluta crudeza la violencia ejercida durante la represión franquista”, añade. Ante esto, Marcos Toti ha destacado la importancia democrática y humana de estos trabajos, financiados por el Gobierno de España. El dirigente ha expresado su inquietud por el futuro de estas actuaciones, afirmando que “existe una grave preocupación por el futuro de los trabajos de recuperación de la memoria democrática”, tal y como recoge EFE.

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Asimismo, Toti ha atribuido esta alarma a los recortes presupuestarios aplicados por el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, a las universidades públicas, instituciones consideradas “imprescindibles para analizar los restos”. La situación se complica por la entrada de consejeros “abiertamente contrarios a la Ley de Memoria Democrática” en el Gobierno andaluz, según ha señalado el propio Toti. Por ello, ha reclamado garantías para la continuidad de las campañas de exhumación y la protección del trabajo de los equipos científicos.

La concejala Mónica Rossi ha subrayado, por su parte, que “cada palada de tierra acerca una historia a su familia” y sostuvo que “la memoria democrática no mira al pasado por nostalgia; mira al presente para hacer justicia a quienes nunca debieron ser olvidados”, según recoge Huelva Información. Rossi ha recordado, además, que en el cementerio de La Soledad siguen enterradas más de 1.400 víctimas documentadas de la represión franquista.

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En concordancia, Toti remata que “aquí no se desentierran solo restos humanos, se recuperan nombres, historias y derechos de las familias, a cerrar heridas que llevan demasiado tiempo abiertas”. Mientras que el parlamentario andaluz, Rafael Sánchez Rufo, ha manifestado que “no es posible profundizar en la democracia desde el olvido de las víctimas, desde la renuncia a las políticas de memoria que les den justicia, verdad y reparación. Porque sin memoria no es posible la concordancia”, concluye Sánchez Rufo. Por lo que reivindica que “solo desde las heridas cerradas se construye un futuro sin fisuras”.

Encuentran otras 32 personas en una nueva fosa común del cementerio de Huelva (Izquierda Unida Andalucía)

La única institución que se ha querido hacer cargo del proyecto

Estos hallazgos han llegado apenas un mes después de que el Ayuntamiento de Huelva adjudicara a la Universidad de Granada la tercera fase de los servicios de investigación exhumatoria en materia de Memoria Democrática en el Cementerio de La Soledad. Según el consistorio, la apertura de ofertas se realizó el pasado 26 de marzo, pero solo esta institución se presentó como licitador.

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La propuesta de la UGR contemplaba un total de 7.800 horas de personal técnico y 3.250 horas de personal auxiliar, con el compromiso de aportar un sistema de cubrición adecuado a las necesidades de los trabajos y adaptado al importe licitado por el Ayuntamiento de Huelva, como recogía el diario de Huelva Hoy.

La licitación incluye la contratación de trabajos técnicos para la exhumación, preservación y custodia de restos óseos y muestras biológicas de las fosas del cementerio, donde se encuentran restos de personas asesinadas tras la sublevación militar, bajo el Bando de Guerra, entre julio de 1936 y febrero de 1937. El proyecto ofrece continuidad a las investigaciones realizadas en 2021 y a las primeras fases de exhumación desarrolladas en 2024 y 2025. Para la presente campaña, se prevé la actuación simultánea de equipos de campo en los sectores que requieren intervención.

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