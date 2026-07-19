Espana agencias

El incendio de Guadalajara continúa en nivel 2 y ha afectado a unas 12.000 hectáreas

Guardar
Google icon

Toledo, 19 jul (EFE).- El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, que sigue sin ser controlado y en nivel 2 de operatividad, ha afectado ya a unas 12.000 hectáreas de terreno en una zona de gran valor medioambiental, de la que han sido evacuados 16 municipios, con más de 700 personas desplazadas.

Según han informado este domingo a EFE fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible, las últimas estimaciones apuntan a que son unas 12.000 hectáreas las afectadas por el incendio que se inició el jueves en La Mierla, en una zona de gran valor medioambiental, ya que la mayor parte de la superficie que ha sido afectada por las llamas está dentro del territorio del Parque Natural de la Sierra Norte.

PUBLICIDAD

En este sentido, dichas fuentes han indicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ya está trabajando en la elaboración de un plan de actuación en la zona para cuando el incendio sea extinguido, ante su magnitud y los daños que está causando.

El incendio está teniendo un gran impacto socioeconómico en los municipios de la zona, que afecta tanto al sector primario, como a todo lo que atrae el turismo de naturaleza en una comarca única por su riqueza ambiental, por lo que la intención del Ejecutivo autonómico es que, una vez que sea extinguido, se ponga en marcha de forma inmediata este plan que se está elaborando de recuperación del espacio natural y de la zona.

PUBLICIDAD

Durante toda la noche los equipos terrestres han estado trabajando en el perímetro del incendio y desde el amanecer han empezado a operar los medios aéreos.

Ahora están trabajando 32 medios y 204 personas, según el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha.

A las 9.00 horas está prevista una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), que presidirá la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en la que se analizará la situación del incendio y se hará un balance de las actuaciones. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los embalses de agua se encuentran al 75,29 % de su capacidad este domingo 19 de julio

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Los embalses de agua se encuentran al 75,29 % de su capacidad este domingo 19 de julio

La mujer que está detrás de los looks de Lamine Yamal no es ni Inés García ni Sheila Ebana: Ana Sotillo, la sevillana que marca su estilo en el Mundial 2026

La estilista que viste al futbolista de La Roja también ha trabajado para Vinícius Jr, Marcelo o cantantes como C. Tangana

La mujer que está detrás de los looks de Lamine Yamal no es ni Inés García ni Sheila Ebana: Ana Sotillo, la sevillana que marca su estilo en el Mundial 2026

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

La importación de carne vacuna de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay podrá llegar hasta las 99.000 toneladas al año

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

Pedro Sánchez, del Mundial a África: este lunes aterriza en Argelia con el gas en el centro de la visita y el tabú del Sáhara Occidental sobrevolando el encuentro

La cooperación energética protagoniza la visita, mientras que la situación de los saharauis puede surgir en la conversación pero no figura como uno de los temas principales

Pedro Sánchez, del Mundial a África: este lunes aterriza en Argelia con el gas en el centro de la visita y el tabú del Sáhara Occidental sobrevolando el encuentro

10 recetas de picoteo de diferentes regiones de España para cenar durante la final del Mundial contra Argentina

Nada mejor para acompañar un partido de tal calibre que una mesa llena del picoteo más exquisito de cada comunidad autónoma española

10 recetas de picoteo de diferentes regiones de España para cenar durante la final del Mundial contra Argentina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez, del Mundial a África: este lunes aterriza en Argelia con el gas en el centro de la visita y el tabú del Sáhara Occidental sobrevolando el encuentro

Pedro Sánchez, del Mundial a África: este lunes aterriza en Argelia con el gas en el centro de la visita y el tabú del Sáhara Occidental sobrevolando el encuentro

España lidera el ejercicio militar de la OTAN que protege el Atlántico Norte con cinco buques de la Armada y 3.000 militares de la alianza

El líder conservador del Parlamento de Alemania dimite tras tener un hijo mediante gestación subrogada

El primer ejercicio para preparar la disuasión nuclear de Francia y Alemania con cinco aviones militares en pleno vuelo

El PP presenta a sus candidatos a las provincias con 11 novedades en un acto marcado por las ganas de elecciones y los guiños al Mundial

ECONOMÍA

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

Los fondos de inversión arrasan en rentabilidad a los depósitos: dan 2.100 euros más por 10.000 € invertidos durante diez años

La medida que ha aprobado París para combatir su crisis de vivienda: impuestos de hasta el 60% sobre los pisos vacíos

La Ley de Propiedad Horizontal no prohíbe las mascotas, pero los estatutos de la comunidad sí pueden hacerlo si cumplen con este requisito

El 50% de los jóvenes españoles compra camisetas falsas: el Mundial dispara un negocio ilegal de 1.200 millones

DEPORTES

España y Argentina se citan con la historia: La Roja busca la segunda estrella ante una albiceleste que quiere prolongar su reinado

España y Argentina se citan con la historia: La Roja busca la segunda estrella ante una albiceleste que quiere prolongar su reinado

Luis de la Fuente y Lionel Scaloni: aprendiz y maestro se dan cita en la final del Mundial 2026

Los ataques de Marc Cucurella, la fórmula que puede darle la segunda estrella a España

Lamine Yamal, de la presión por ser el ‘nuevo Messi’ al peso de un país sobre sus hombros: “Es una carga muy pesada para cualquier deportista”

A qué hora juega España contra Argentina la final del Mundial 2026 y dónde ver el partido gratis