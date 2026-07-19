El incendio de Guadalajara continúa en nivel 2 y ha afectado a unas 12.000 hectáreas

Toledo, 19 jul (EFE).- El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, que sigue sin ser controlado y en nivel 2 de operatividad, ha afectado ya a unas 12.000 hectáreas de terreno en una zona de gran valor medioambiental, de la que han sido evacuados 16 municipios, con más de 700 personas desplazadas.

Según han informado este domingo a EFE fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible, las últimas estimaciones apuntan a que son unas 12.000 hectáreas las afectadas por el incendio que se inició el jueves en La Mierla, en una zona de gran valor medioambiental, ya que la mayor parte de la superficie que ha sido afectada por las llamas está dentro del territorio del Parque Natural de la Sierra Norte.

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En este sentido, dichas fuentes han indicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ya está trabajando en la elaboración de un plan de actuación en la zona para cuando el incendio sea extinguido, ante su magnitud y los daños que está causando.

El incendio está teniendo un gran impacto socioeconómico en los municipios de la zona, que afecta tanto al sector primario, como a todo lo que atrae el turismo de naturaleza en una comarca única por su riqueza ambiental, por lo que la intención del Ejecutivo autonómico es que, una vez que sea extinguido, se ponga en marcha de forma inmediata este plan que se está elaborando de recuperación del espacio natural y de la zona.

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Durante toda la noche los equipos terrestres han estado trabajando en el perímetro del incendio y desde el amanecer han empezado a operar los medios aéreos.

Ahora están trabajando 32 medios y 204 personas, según el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha.

A las 9.00 horas está prevista una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), que presidirá la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en la que se analizará la situación del incendio y se hará un balance de las actuaciones. EFE

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