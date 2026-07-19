Leonor de Borbón: la princesa de Asturias culmina tres años de ‘mili’ con la final del Mundial entre España y Argentina

Uno de los mejores momentos de la formación militar de la princesa Leonor de Borbón, en un álbum compartido por Zarzuela (Casa Real)

La princesa Leonor, junto a los reyes y a su hermana, la infanta Sofía, ya están rumbo a Nueva York para asistir de la gran final del Mundial que enfrentará a la selección española contra la argentina. Este evento puede considerarse en la vida de Leonor de Borbón, heredera del trono de España, como la culminación y un punto de inflexión en su etapa de formación militar a la que puso fin el pasado 10 de julio y tras la que empezará el nuevo capítulo de su vida, su etapa universitaria. En el palco se encontrarán con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La princesa de Asturias, el rey, la reina Letizia y especialmente su hermana Sofía son grandes seguidores de La Roja. El propio rey recordaba esta semana que él ya había dicho a los jugadores de la selección cuando acudió a verles tras el segundo partido que disputaron en el Mundial, en Guadalajara (México), que no les volvería a ver hasta la final.

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El último partido lo vieron los cuatro juntos en un hotel de Barcelona tras presidir la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona, donde se les pudo ver, según las imágenes facilitadas por la Casa del Rey, vestidos con la camiseta de la selección española celebrando y abrazándose por la victoria.

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía, cálido encuentro con la selección femenina de fútbol. CASA DE S.M. EL REY

Tres años intensos para Leonor

Han sido tres años intensos para Leonor: tres años de superar la experiencia de pasar por los tres ejércitos, Tierra, Marina y Aire, y de la que esta misma semana se ha podido conocer un poco más. Zarzuela publicó este jueves en redes sociales un vídeo de dos minutos y medio de duración, que ha sido publicado en las cuentas de Instagram, X y YouTube de la Casa Real, donde se pueden ver las imágenes más destacadas de esta etapa, algunas de ellas inéditas.

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Casa Real homenajea a la princesa Leonor con un vídeo que resume sus tres años de formación militar por tierra, mar y aire

En las primeras imágenes, la heredera de la Corona aparece a su llegada, el 17 de agosto de 2023, a la Academia General Militar de Zaragoza, y continúa con la jura de bandera o en maniobras en el Ejército de Tierra en trincheras o subiéndose a un tanque.Estas son imágenes del curso académico en el que recibió la formación militar básica con los alumnos de primer curso de la Academia General Militar, donde, a partir de su jura de bandera, continuó con los de segundo curso, la 82 promoción.

A continuación se suceden algunos de los momentos vividos por la princesa Leonor en la Armada, en el curso académico 2024-2025, tanto en la Escuela Naval Militar junto a los alumnos de tercer curso, la 427 promoción, como los de su travesía a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, en los que aparecen también los reyes cuando acudieron a despedirla en Cádiz, o junto a su hermana, la princesa Sofía, en una escala en Gijón. Del último año de formación militar, el que ha compartido con los alumnos de cuarto de la Academia General del Aire y del Espacio, los de la 78 promoción, se puede ver a la princesa pilotando un PC-21, el vuelo conjunto que realizó junto a su padre o durante el curso de paracaidismo, entre otros momentos.

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Aunque ha finalizado ya su etapa de formación militar, no será hasta dentro de un año cuando la princesa de Asturias reciba los reales despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de navío de la Armada, ya que será durante el curso académico 2026-2027 cuando su promoción haga el último de los cinco cursos incluidos en sus planes de estudios. Será en ese momento, en julio de 2027, cuando la princesa Leonor, que el próximo mes de septiembre inicia su formación universitaria, participará en las correspondientes ceremonias de entrega de los reales despachos en Zaragoza, Marín (Pontevedra) y San Javier (Murcia), como parte de sus respectivas promociones.Tras el verano, la princesa comenzará en la Universidad Carlos III de Madrid el grado de Ciencias Políticas.

Con información de EFE y Europa Press