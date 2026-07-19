España

“¿Mamá, por qué papá te quiere colgar de la pared?”: un hombre es condenado a dos años y cuatro meses de cárcel por someter a su mujer a “un clima constante de miedo”

La jueza ha destacado la necesidad de una respuesta penal contundente para desalentar estos comportamientos

Guardar
Google icon
Divorcio
Una mujer se quita el anillo de casada. (Getty Images)

Empezó poco a poco. Con voces y amenazas. Y con el paso del tiempo, el maltrato fue creciendo en intensidad, como más tarde contaría la mujer en los tribunales: “Era habitual en el matrimonio que hubiera gritos y faltas de respeto, relativas a que si no estaba la comida preparada o hablaba con los vecinos o no mantenía relaciones sexuales, todo era motivo de ira, o incluso si no había comida en la nevera, añadiendo que durante el matrimonio acudieron a terapia”.

Pero la terapia no sirvió de mucho, porque un día de marzo la situación estalló. Así cuenta los hechos el texto de la sentencia: “El acusado gritó que le iba a dar una hostia y le iba a estampar contra la pared, añadiendo que le iba a colgar de la puerta y le iba a golpear, llegando a dar golpes en la pared gesticulando fuertemente. [La mujer] llegó a escribir en una nota la pregunta que le hizo el niño nada más ocurrir estos hechos: ‘¿Mamá, por qué papá te quiere colgar de la pared?’“. Ese mismo día, la mujer se marchó del domicilio familiar con los niños. Y el caso acabó en divorcio y en los tribunales.

PUBLICIDAD

Ahora, los jueces han condenado al hombre a un total de dos años y cuatro meses de prisión por amenazas y violencia psicológica habitual contra su exesposa, en un juicio celebrado en la provincia de Huesca. El fallo incluye además restricciones de acercamiento, prohibiciones de comunicación y privación del derecho a portar armas.

El relato de los hechos: un clima de miedo persistente

El tribunal dio por probado que el hombre y la mujer, casados desde 2012 y padres de dos hijos nacidos en 2013 y 2015, convivieron durante años en un ambiente de hostilidad creciente. Según la sentencia, el acusado desplegó un patrón de gritos, insultos y descalificaciones como “pareces tonta” o “inútil”, muchas veces delante de los niños.

PUBLICIDAD

El episodio central ocurrió ese 14 de marzo de 2022, que llevó a la mujer a iniciar un tratamiento psicológico que todavía mantiene debido a las secuelas emocionales. A partir de entonces, solicitó el divorcio y puso una denuncia por maltrato.

Cómo actúan los médicos ante la violencia sexual: “Atendemos a mujeres agredidas por un desconocido. Las que sufren maltrato continuo no acuden a Urgencias”.

El fallo le ha dado la razón. Uno de los informes psicológicos presentados concluye que en la relación predominaba una dinámica de sometimiento y miedo, y que la mujer “vive con ansiedad, angustia, miedo, así como también con vergüenza, culpa e inseguridad”.

La defensa solicitó la absolución. Como alternativa, sugirió la pena de trabajos en beneficio de la comunidad en vez de cárcel en caso de condena por amenazas. Sin embargo, la jueza dio mayor peso a la evidencia acumulada en contra del acusado.

La jueza ha enmarcado la gravedad de los hechos en la estadística creciente de violencia doméstica en España y ha destacado la necesidad de una respuesta penal contundente para desalentar estos comportamientos. Según ella, un punto crítico ha sido el hecho de que las agresiones se hayan dado en presencia de los hijos, aspecto que “agrava no solo el reproche judicial, sino también el impacto social”.

Temas Relacionados

SentenciasSentencias EspañaTribunalesJusticiaDivorciosEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina gana a España en paro y crecimiento económico, pero pierde por goleada en inflación y condiciones laborales

La final del Mundial 2026 pone frente a frente a dos países con debilidades y fortalezas muy distintas, no solo a nivel deportivo

Argentina gana a España en paro y crecimiento económico, pero pierde por goleada en inflación y condiciones laborales

Leonor de Borbón: la princesa de Asturias culmina tres años de ‘mili’ con la final del Mundial entre España y Argentina

La princesa de Asturias, el rey, la reina Letizia y especialmente su hermana Sofía son grandes seguidores de La Roja y estarán este domingo en Nueva York para animar a España en la final del Mundial contra Argentina

Leonor de Borbón: la princesa de Asturias culmina tres años de ‘mili’ con la final del Mundial entre España y Argentina

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 13.000 hectáreas en Guadalajara con 21 poblaciones evacuadas

Desde principios de 2026, el fuego ha arrasado más de 62.000 hectáreas de superficie forestal en nuestro país

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 13.000 hectáreas en Guadalajara con 21 poblaciones evacuadas

La otra final del Mundial se jugará en el palco: Trump compartirá asiento con varios de los dirigentes con los que mantiene abiertos sus mayores desencuentros

Pedro Sánchez, los reyes Felipe VI y Letizia, Claudia Sheinbaum, Mark Carney, Zohran Mamdani y Gianni Infantino asistirán a una final en la que Javier Milei será el único gran ausente entre los líderes políticos

La otra final del Mundial se jugará en el palco: Trump compartirá asiento con varios de los dirigentes con los que mantiene abiertos sus mayores desencuentros

La discreta historia de amor de Pau Cubarsí y Martina Riera: de viajes secretos a Grecia a celebrar en el Mundial 2026

Tras meses de especulaciones y rumores, fue el propio futbolista quien decidió oficializar la relación en el Camp Nou

La discreta historia de amor de Pau Cubarsí y Martina Riera: de viajes secretos a Grecia a celebrar en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La otra final del Mundial se jugará en el palco: Trump compartirá asiento con varios de los dirigentes con los que mantiene abiertos sus mayores desencuentros

La otra final del Mundial se jugará en el palco: Trump compartirá asiento con varios de los dirigentes con los que mantiene abiertos sus mayores desencuentros

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

Feijóo promete revisar las regularizaciones y endurecer el acceso a la nacionalidad si gobierna: “La política migratoria de Sánchez va en contra del derecho europeo”

Emiliano García-Page lamenta que el PSOE “ya no es el que conocían los ciudadanos”: “El proyecto de Sánchez es Pedro”

Pedro Sánchez, del Mundial a África: este lunes aterriza en Argelia con el gas en el centro de la visita y el tabú del Sáhara Occidental sobrevolando el encuentro

ECONOMÍA

Argentina gana a España en paro y crecimiento económico, pero pierde por goleada en inflación y condiciones laborales

Argentina gana a España en paro y crecimiento económico, pero pierde por goleada en inflación y condiciones laborales

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

La ley permite al inquilino quedarse hasta cinco años en la vivienda aunque su contrato de alquiler sea solo de uno

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

Los fondos de inversión arrasan en rentabilidad a los depósitos: dan 2.100 euros más por 10.000 € invertidos durante diez años

DEPORTES

España - Argentina, final del Mundial 2026, en directo | Horario, alineación y última hora de ‘La Roja’ en Nueva York antes del partido

España - Argentina, final del Mundial 2026, en directo | Horario, alineación y última hora de ‘La Roja’ en Nueva York antes del partido

Así fue la victoria de España en la final del Mundial de 2010: un partido aburrido y con récord de tarjetas que Iniesta resolvió en el último momento

Las parejas españolas y argentinas tienen que elegir entre el amor y la camiseta para la final del Mundial 2026: “Yo no me voy a poder quedar callada”

La rutina de Elsa Pataky a los 50 años: los 5 ejercicios imprescindibles de la actriz para mantenerse más fuerte y activa que nunca

Oyarzabal, el rey de las finales con la selección española: ha participado en tres y ha metido gol en todas