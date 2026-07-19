Oyarzabal, el rey de las finales con la selección española: ha participado en tres y ha metido gol en todas

Mikel Oyarzabal celebrando un gol. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

España ha firmado uno de los Mundiales más sólidos de la historia. A falta de disputar la final, ha ganado seis partidos y ha empatado uno de ellos. Además, ha anotado un total de 13 goles y solo ha encajado dos tantos, contra Bélgica y Uruguay.

Aunque La Roja se ha mostrado como un equipo sólido que no depende de individualidades, hay una figura sobre la que ha girado el fútbol ofensivo de España: Mikel Oyarzabal. El delantero vasco ha sido el eje del ataque, algo que se ha visto reflejado en sus cifras (5 goles y 1 asistencia).

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Esto le ha servido para igualar el récord de un futbolista español con más goles en una misma edición, que compartían Butragueño y David Villa. Además, es el sexto máximo goleador de la selección española con 30 goles en 60 partidos, promediando así un gol cada dos partidos.

El rey de las finales

A pesar de que Mikel Oyarzabal no es considerado por muchos como un delantero histórico del combinado nacional, lo cierto es que ha anotado en las tres grandes finales internacionales que ha disputado.

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La primera fue en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputada en 2021. España cayó por 2-1 ante Brasil en la prórroga y el único tanto español lo marcó el vasco en el minuto 61. El delantero aprovechó un balón suelto dentro del área tras un centro de Carlos Soler y definió con la zurda para poner el 1-1.

Mikel Oyarzabal celebrando en el Mundial. (Europa Press)

Su segundo gran momento llegó en la final de la Eurocopa 2024 ante Inglaterra. Entró en la segunda mitad y, cuando el encuentro parecía encaminado a la prórroga tras el empate de Cole Palmer, apareció en el minuto 86 para marcar el 2-1 definitivo. Oyarzabal atacó el espacio a la espalda de la defensa inglesa y remató de primeras un centro preciso de Marc Cucurella, dando a España su cuarto título continental.

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Gol de Oyarzabal en la final de la Eurocopa. (AP Foto/Manu Fernández)

Su tercera gran aparición llegó en la final de la Nations League 2025 contra Portugal. El atacante volvió a demostrar su olfato goleador al culminar una brillante acción colectiva. Tras un pase filtrado de Pedri, controló dentro del área y definió con calidad por encima de Diogo Costa para establecer el 2-1 justo antes del descanso.

Oyarzabal marcando en la Nations League. (REUTERS/Annegret Hilse)

Sin embargo, Cristiano Ronaldo igualó el choque en la segunda mitad y Portugal terminó imponiéndose en la tanda de penaltis, privando a Oyarzabal de un nuevo título pese a su decisiva actuación.

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Un líder silencioso dentro y fuera del campo

Más allá de sus goles, Mikel Oyarzabal se ha consolidado como uno de los futbolistas más fiables de la selección española por su compromiso táctico y su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones del ataque. Puede actuar como delantero centro, extremo o mediapunta, siempre al servicio del equipo.

Formado en la cantera de la Real Sociedad, también ejerce como capitán del conjunto donostiarra, un reflejo de su liderazgo y madurez. Su inteligencia para interpretar el juego, la capacidad de presión y su sangre fría en los momentos decisivos lo han convertido en una pieza indispensable para España.

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