Las parejas españolas y argentinas tienen que elegir entre el amor y la camiseta para la final del Mundial 2026: “Yo no me voy a poder quedar callada”

El enfrentamiento entre España y Argentina por el Mundial 2026 también se vive en casa (Montaje Infobae)

Quién iba a pensar que, de entre todas las combinaciones de equipos para disputar la final del Mundial de 2026, serían España y Argentina quienes jugarían los 90 minutos más tensos del torneo. Especialmente, quién se lo iba a decir a Camila Yañez (@_camilayanez_) y Javier De Lathouwer (@javidelathouwer) hace dos años cuando comenzaron su relación o a María Culell (@meryculell) y Rubén Jurado (@rubnjv), que empezaron a salir tras el Mundial de Qatar y se casaron el año pasado.

Y es que ambas parejas van a tener que elegir esta noche entre la camiseta y el amor, entre “la patria o mi vida”, como subraya Lathouwer para Infobae. Debido al nerviosismo que siente la afición, los cuatro han tenido que plantearse si verán el partido juntos. Por un lado, María y Rubén han decidido verlo cada uno con sus amigos; de hecho, él se fue de viaje el pasado viernes y no volverá a casa hasta después del partido. Mientras, Camila y Javier disfrutarán de la final con la familia de él en Tenerife; por lo que será la primera vez que ella vea un partido tan importante lejos de su familia y su país.

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¿Quién de los dos sufre más con un partido?

El sentimiento que evoca el amor por un club en muchas ocasiones no es lo que suscita la selección. Rubén, cordobés de nacimiento, es más sufridor cuando juega el Real Madrid, pero con La Roja “no tanto”. Y es que cuando se trata de país, es María quien lo vive más. “En Argentina, cuando juega la selección, todos nos unimos. Seamos de River, Boca, todos estamos juntos y creo que eso es un poco también lo que se siente cuando uno está lejos”, comenta la argentina.

También admite que “lo vivimos con un fervor que asusta un poco; yo sé que asusta, pero es muy lindo para nosotros”, añade. Algo similar ocurre con Camila y Javier, pues aunque él reconoce que es “muy futbolero”, la realidad es que “en el Mundial se transforma; yo no conocía esa faceta de ella”. Durante estos días, mientras veían algún partido juntos, “desde que Argentina tocó un balón en el mundial, ya sufría como si llevase viendo fútbol toda la vida, como si fuese forofa a muerte”, afirma Javier.

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Parejas como Camila Yañez y Javier De Lathouwer, y María Culell y Rubén Jurado tendrán que elegir entre la camiseta y el amor durante el partido de la final del Mundial que disputarán España contra Argentina.

¿Los argentinos están más confiados que con la final en el Mundial de Qatar 2022?

Recordemos que el último Mundial enfrentó a dos de las mejores selecciones: Francia contra Argentina. Y fue esta última la que al final se llevó la estrella en la camiseta. Cuatro años después, los argentinos vuelven a disputarse una final en el torneo, pero ¿con qué equipo han tenido más miedo? “Es verdad que teníamos un poquito más de confianza, pero bueno, la, la esperanza nunca se pierde”, aclara Camila.

Aun así, “nosotros tenemos tres, queremos ir por la cuarta”. Y aunque “este año es muy particular, porque uno, estoy fuera de mi país y no sentís como la multitud”, estará resguardada con “mi familia adoptiva, que es la de Javier, y los amo”. No obstante, “yo no me voy a poder quedar callada” cuando haya una jugada complicada o cuando cualquiera de los equipos marque un gol. Igualmente, María disfrutó de la mayoría de los partidos que disputó su equipo en 2022, pero los vio en Argentina. “Así que esta es la primera final que voy a vivir el partido aquí en España”, agrega.

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Pese a ello, los dos han decidido que “no vamos a ver juntos al partido”, afirma María. De hecho, “me voy con unos amigos y no vuelvo hasta el domingo después del partido. O sea que va a haber total desconexión con ella”, explica su marido Rubén. Por su parte, aunque Camila y Javier han discutido y hablado sobre el tema, “es un momento histórico como pareja y como países y hay que sufrirlo y verlo juntos”, sentencia el canario.

María Culell y Rubén Jurado nos cuentan cómo van a ver el partido de hoy (Infobae)

¿Cuál es vuestra predicción para el partido? ¿Hay algo en juego?

No todos los aficionados se atreven a dar su predicción en alto para no ‘gafar’ o ‘mufar’ el partido. “Yo tengo mi predicción”, avanza María, pero no ha querido decirlo a cámara ni a Rubén. “En realidad lo podemos decir…”, ha adelantado él, pero ella lo tiene claro. Su predicción está escrita en su prode del Mundial, una carrera que va ganando frente a sus amigos. Pero lo que está claro es que “obviamente en la mía pone que gana España y en la tuya pone que gana Argentina”, responde Rubén.

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Javier ha sido el único que se ha mojado. “Yo al principio puse que quedaban 2-2, pero si España juega como con Francia, no nos huelen. O sea, le vamos a meter tres churros a cero”, afirma. Su argumento es firme: “Solo nos ha metido un gol en todo el mundial y Argentina no va a ser la excepción”. La confianza de Camila en su equipo también es muy grande y advierte que “tenéis que esperar hasta los últimos minutos porque ahí agarramos pique”.

Lo que está claro es que “es una final, o sea que cualquier cosa puede pasar, puede haber prórroga o penales”, afirma Rubén. Al final, la peor situación sería llegar hasta los penaltis porque “nosotros no hemos tenido una situación similar. Entonces va a ser difícil, especialmente contra Argentina, que sí que ha tenido muchas tandas de penales y muy importantes”. Pero no hay que olvidar, como recuerda María, que “nosotros estamos sufriendo todos los partidos del mundial. Estamos con los dientes apretados y tenemos a Dibu, en quien confiamos plenamente”.

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Con las porras vienen las apuestas, y María y Rubén han hecho una tanto con sus amigos como entre ellos. Dentro del grupo se ha apostado por una típica cena ‘todo incluido’. Pero, una vez se sepa el resultado, entre ellos se jugará algo más: “El que gana es el rey por un día”, explican. Mientras, Camila y Javier dejarán en manos de sus seguidores de redes sociales que el comentario con más comentarios sea el que determine la apuesta. “Que la gente decida”, propone el canario.

Javier De Lathouwer y Camila Yañez nos cuentan su predicción para el partido (Infobae)

¿Qué va a predominar, la camiseta o el amor?

Al final del día, gane quien gane, la relación continuará para las dos parejas. Pero en la noche decisiva: ¿qué va a predominar, la camiseta o el amor? Camila sostiene que “ambos somos emocionalmente inteligentes y va a reinar el amor, pero no quita que haya algunos chisporrotazos por ahí”. Por su parte, Javier explica: “La patria, el amor, al final son tus dos amores. El amor que tienes tú por tu país es independiente del amor que tienes tú por la persona con la que estás, aunque sea de otro país”, afirma.

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De este modo, “cada uno creo que debería animar con todo a su país, porque es su orgullo, su equipo, su sangre y raíces”. Sin embargo, “una vez terminado el partido, espero trabajarlo y estarme tranquilo”. Así, “en caso de que gane ella, pues decir: ‘Oye, me alegro por ti, enhorabuena’”. Lo peor, sin duda, de un resultado que no dé como ganador a España será tener que escuchar a su suegro “dándome la tabarra cuatro años más cada vez que voy a Argentina con todos sus amigos: ‘Gallego, Gallego, le metimos, le ganamos’”, imagina.

Aun así, ella confía en que “gane quien gane, ya vamos a tener cinco estrellitas en casa, en nuestra casa”. No obstante, Javier tiene claro que “no es lo mismo cuatro, no es lo mismo cuatro y una que tres y dos”.

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Última pregunta: ¿asado o paella?

Durante los últimos días en internet hemos visto diferentes comparaciones con la gastronomía. Pero ante una pregunta como ‘¿asado o paella?’ parece que los cuatro lo tienen claro. Las dos parejas se decantan sin dudar por el asado. “¡Eso ni se pregunta!”, dice Camila para Infobae.

“El asado le da mil vueltas a la paella, las cosas como son”, insiste Javier. Igualmente, Rubén aclara, sin embargo, que “a mí una buena paella me encanta, pero el asado a mí la carne también me encanta”. Aunque la batalla gastronómica no está del todo perdida porque “si me dijeras otra comida española, quizá te hubiera dicho otra”.

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