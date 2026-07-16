Rajoy participará este viernes en Ibiza en la Conferencia Política del PP

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy participará en Ibiza en la Conferencia Política del Partido Popular que se celebra este viernes y sábado en el Hotel Torre del Mar.

Según ha informado el PP en un comunicado, Rajoy protagonizará un diálogo con la presidenta del Govern, Marga Prohens, que enfocará su charla en los gobiernos y las políticas actuales en España.

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El secretario general de PP Ibiza, Vicent Roig, ha explicado que el Partido Popular consolida un formato participativo que permite trabajar en las soluciones eficaces para los ibicencos a través de la reflexión y del debate conjunto de afiliados y simpatizantes, pero también de todo aquel que quiera acercarse a aportar.

"En los últimos años, presidentes del Gobierno como José María Aznar, ministros, secretarios de Estado y numerosos profesionales del sector privado han pasado por las ponencias, y este año nos hace especial ilusión que Rajoy nos acompañe. Fue el presidente que evitó el rescate de nuestro país y quien, en la peor situación que hemos vivido en democracia, hizo las políticas necesarias para reparar el inmenso agujero en la economía que dejó Zapatero y que, en definitiva, encontró una España al borde del rescate y dejó una España mucho mejor", ha señalado Roig.

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El viernes tendrá lugar otro panel sobre la sostenibilidad turística moderado por la eurodiputada Rosa Estarás. La segunda jornada acogerá, además de la clausura a cargo de José Vicente Marí y Marga Prohens, otros dos debates.