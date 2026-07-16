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Detenido por explotar a inmigrantes sin papeles a los que hacinaba bajo amenaza de muerte

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El Real de la Jara (Sevilla), 16 jul (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un empresario en El Real de la Jara (Sevilla) que supuestamente captaba a inmigrantes sin documentación para explotarlos en el trabajo de su finca, donde vivían hacinados y bajo amenaza de muerte si reclamaban su sueldo.

En un comunicado, el instituto armado ha informado de que la operación se inició el pasado enero, cuando se tuvo conocimiento a través de varios ciudadanos extranjeros en situación irregular de las condiciones abusivas a las que estaban siendo sometidos presuntamente por parte de un empresario agrícola de la zona.

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El cabecilla de este entramado captaba a personas extranjeras en situación irregular en España aprovechándose de sus necesidades económicas y que eran trasladadas a una nave industrial de la localidad de El Real de La Jara.

La Guardia Civil constató que en el interior de la nave llegaron a hacinarse hasta 18 personas en condiciones de insalubridad, ya que carecían de baños, duchas o cualquier condición mínima de habitabilidad.

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El detenido abonaba los primeros días de trabajo, ganándose así la confianza de estas personas, pero a los pocos días dejaba de pagarles de forma sistemática para empezar a cobrarles una cantidad diaria en concepto de pernocta y el traslado al lugar de labranza, lo que conllevaba que los trabajadores contrajeran una deuda con su propio empresario.

Cuando los perjudicados reclamaban el dinero por su trabajo, el empresario respondía con violencia a través de amenazas de muerte por medio de mensajes telefónicos, llegando a esgrimir armas blancas de grandes dimensiones e intimidarlos con perros de razas peligrosas.

Paralelamente, se constató la comisión de un presunto delito de estafa imputable al detenido, quien ofrecía grandes beneficios económicos a propietarios de fincas agrícolas, ubicadas principalmente en las provincias de Huelva y Sevilla, por la recolección del producto realizado por sus trabajadores.

La operación ha finalizado con la puesta a disposición judicial del empresario como presunto autor de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores y ciudadanos extranjeros, estafa continuada, amenazas y apropiación indebida.

También ha puesto a disposición judicial a otras tres personas por su presunta autoría de un delito de cooperación necesaria. EFE

fcs/pst/mcm

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