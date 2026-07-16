Cae una banda que robaba en casas de Alicante y Marbella armados y disfrazados de policías

Madrid, 16 jul (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado una banda criminal itinerante dedicada a robos con violencia en viviendas habitadas de Marbella (Málaga) y Alicante, para los que utilizaban armas de fuego reales y material policial con el que pretendían hacerse pasar por agentes al huir después de cometer los delitos.

A raíz de dos robos especialmente violentos cometidos el pasado mes de diciembre en viviendas de la ciudad de Alicante, los investigadores comenzaron sus pesquisas e identificaron a los autores, que estaban relacionados con dos hechos cometidos meses atrás en la malagueña localidad de Marbella, según ha informado este jueves la Policía Nacional.

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El carácter itinerante de esta organización aumentó la dificultad del dispositivo policial, que se puso en marcha cuando los agentes certificaron la presencia de todos sus miembros en Marbella, donde se disponían a cometer un nuevo robo con violencia.

En el momento en el que la Policía detuvo a sus cinco miembros, estos viajaban en una furgoneta con cinco armas de fuego cortas y gran cantidad de material policial como chalecos, ropa, gorras, grilletes y rotativos lumínicos para hacerse pasar por agentes del Cuerpo.

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Asimismo les fueron intervenidos silenciadores tácticos para las armas, 31.500 euros en efectivo, balizas GPS, inhibidores de frecuencia, bridas y placas de matrícula dobladas.

A continuación se practicaron cuatro entradas y registros en inmuebles de las localidades malagueñas de Marbella y Fuengirola donde se intervinieron seis vehículos de alta gama y más material empleado en la ejecución de los robos.

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Además de cinco robos, se les imputan los delitos de tenencia ilícita de armas, falsedad documental, lesiones, delitos contra la intimidad, usurpación de funciones públicas y pertenencia a grupo criminal, por los ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

La investigación continúa abierta y se han solicitado dos Órdenes Europeas de Detención –OEDE- para dos miembros del grupo que se encuentran fuera del territorio nacional. EFE

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