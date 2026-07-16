Alavés y Real Sociedad acuerdan el traspaso de Mikel Rodríguez al conjunto vitoriano

Vitoria, 16 jul (EFE).- El Deportivo Alavés y la Real Sociedad han acordado el traspaso al conjunto vitoriano de Mikel Rodríguez, que firma con el guipuzcoano un contrato de cinco temporadas, hasta 2031.

El traspaso tiene un coste de 2 millones de euros y la Real se reserva una opción de recompra por 4 millones, según informó este jueves el club donostiarra.

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Natural de Getaria (Gipuzkoa), el nuevo babazorro llega procedente de la Real Sociedad B, equipo con el que ha disputado 33 duelos en LaLiga Hypermotion (Segunda) con dos goles y dos asistencias.

Formado en la cantera de Zubieta, Mikel Rodríguez es uno de los numerosos centrocampistas que han salido de la prestigiosa cantera vasca.

Según el club vitoriano, su nuevo jugador destaca por “su dinamismo, capacidad de trabajo y versatilidad en la medular”.

“Se trata de un futbolista con buen criterio en la circulación de balón, llegada al área rival y una gran implicación en las tareas defensivas, cualidades que le permiten aportar equilibrio y energía al equipo”, expresaron desde la entidad alavesa. EFE

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