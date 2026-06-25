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PNV y Bildu destacan el valor político del acuerdo que el PSE critica por romper consensos

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Vitoria, 25 jun (EFE).- PNV y EH Bildu han destacado el valor político, el esfuerzo y la flexibilidad que ha supuesto llegar a un acuerdo en torno a la reforma legislativa sobre los perfiles lingüísticos en las administraciones, mientras que el PSE ha criticado un pacto y una ley que rompe los consensos sobre el euskera.

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la ley que modifica la norma vasca de Empleo Público que ha impulsado el PNV y que únicamente ha contado con los votos a favor de los parlamentarios jeltzales (27 de 75). Ha salido adelante gracias a la abstención de EH Bildu, después de que ambos partidos firmaran el miércoles un acuerdo que lo ha permitido. PSE-EE, PP, Sumar y Vox se han posicionado en contra.

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Ha sido una votación insólita por el desacuerdo entre los dos socios de Gobierno, que habitualmente votan conjuntamente, en bloque, ya que tienen la mayoría absoluta.

La ley plantea medidas para dar más seguridad jurídica a los perfiles lingüísticos en las administraciones ante la incertidumbre generada por varias sentencias judiciales que han tumbado los requisitos del euskera en determinadas plazas y convocatorias de ofertas públicas.

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Con el acuerdo ambos partidos adquieren el compromiso de constituir una comisión de seguimiento que se reunirá cuatrimestralmente para hacer una evaluación basada en criterios objetivos del despliegue, aplicación práctica, consecuencias jurídicas y eficacia real de la ley.

En el caso de que la ley no sirva, en un plazo máximo de tres años, para cumplir con sus objetivos principales, que es el blindaje del euskera frente a sentencias judiciales, se iniciará "un análisis jurídico-político ordenado" para elaborar una nueva propuesta.

Ante este pacto, que rompe los consensos en torno al calendario legislativo entre PNV y PSE, los socialistas, a través del parlamentario Pau Blasi, ha considerado que son "otros" los que tendrán que explicar por qué se han movido de los "consensos y lealtades" que había hasta ahora, desde los años 80, en torno al euskera y la pluralidad y diversidad de Euskadi.

Por parte del PNV Markel Olano ha anunciado que a partir de ahora solo utilizará el euskera en sus intervenciones. Ha destacado el "valor cuantitativo" de este acuerdo con EH Bildu que refleja la voluntad popular, un pacto entre dos partidos con "culturas políticas diferentes" que han hecho un esfuerzo en la negociación que ha obligado al PNV a "salir de su zona de confort", en referencia implícita a su socio, el PSE.

Desde EH Bildu, su portavoz parlamentario, Pello Otxandiano, ha justificado su abstención para hacer posible el "desbloqueo" y ha puesto en valor este "acuerdo político" con el PNV. "Por primera vez en esta legislatura hemos superado la política de bloques", un paso "importante" que aumenta la calidad democrática, ha remarcado.

Al PSE le ha ofrecido un espacio de entendimiento en política lingüística. "No nos vamos a resignar y vamos a seguir interlocutando, dialogando y discutiendo", ha asegurado porque a "este lado de la frontera" hay un suelo común entre las principales tradiciones políticas, excluyendo a la derecha y a la extrema derecha.EFE

(foto)

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