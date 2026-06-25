Espana agencias

Hallada una inscripción en una vasija que interpretan como el primer numeral vascónico

Guardar
Google icon

Pamplona, 25 jun (EFE).- Una inscripción hallada en una pieza procedente de una vasija de almacenaje del poblado de Irulegi, en el valle de Aranguren (Navarra), podría ser testimonio del primer numeral vascónico conocido.

El resto, presentado este jueves en conferencia de prensa, apareció partido en dos fragmentos y corresponde al borde de un recipiente de almacenaje fabricado en el poblado o en sus inmediaciones.

PUBLICIDAD

Su texto, que consta de tres símbolos escritos en un signario paleohispánico, probablemente vascónico, es a[ba]ŕ o abaŕ, y podría ser la expresión de su capacidad.

Si esta interpretación es correcta, la inscripción constituiría el primer testimonio de un numeral vascónico, cuya forma además coincidiría exactamente con la que recientes estudios han atribuido también al numeral 10 en ibérico, para el que se ha propuesto una correspondencia con el vasco (h)amar (10).

PUBLICIDAD

Junto a estos fragmentos, una segunda pieza inscrita, también procedente de la excavación, corresponde a la base exterior de un recipiente de uso personal de importación, con una tipología campaniense de barniz negro o pintado procedente de Italia, y que presenta el texto 'basi', que podría corresponder a un nombre abreviado –quizás el del propietario del recipiente y de la casa–.

El filólogo, investigador y experto en epigrafía Javier Velaza, catedrático de la Universidad de Barcelona, ha comentado que en un recipiente de uso personal es habitual encontrar el nombre de su propietario, pero no en uno de almacenaje de mercancías, en el que lo lógico es inscribir su capacidad.

Así que probablemente, ha dicho, ese 'amar' o 10 representa diez unidades de medida, aunque no se sabe cuál exactamente.

Estos dos nuevos testimonios se unen al bronce epigráfico de la llamada Mano de Irulegi, a los textos de las monedas y al 'stylus' encontrado en el poblado y vienen a ratificar la presencia de la escritura en la vida cotidiana del asentamiento vascón.

En la presentación de los hallazgos, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha afirmado que para la ciudad este descubrimiento tiene "un valor simbólico muy especial", ya que revela que Pamplona "no nace de repente" con el asentamiento romano. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

López Miras acusa a Sánchez de “bloquear la normalidad democrática"

Infobae

Morante y Roca encabezan en Valladolid una feria donde los jóvenes tendrán su oportunidad

Infobae

Pisarello (Sumar) pregunta a Interior si garantiza que ya no hay 'policía patriótica' y si sancionó a agentes implicados

Pisarello (Sumar) pregunta a Interior si garantiza que ya no hay 'policía patriótica' y si sancionó a agentes implicados

Los organizadores del concierto de Kanye West aseguran que dejará 40 millones en Madrid

Infobae

Sémper dice que Puente mintió en su reacción a la condena de Ábalos, con quien empatiza desde el "punto de vista humano"

Sémper dice que Puente mintió en su reacción a la condena de Ábalos, con quien empatiza desde el "punto de vista humano"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama investigará las filtraciones de los datos privados de Zapatero ajenos al caso Plus Ultra

El juez Calama investigará las filtraciones de los datos privados de Zapatero ajenos al caso Plus Ultra

Óscar Puente ve escandalosa la filtración de Zapatero y dice que por menos se condenó al fiscal: “Vamos a comprobar hasta qué punto la Justicia opera con igualdad”

La nieta de un exalcalde de un pueblo de Bizkaia (País Vasco), entre los muertos por el doble terremoto en Venezuela

Muere un hombre tras un tiroteo con la policía que inició después de atracar un banco y ha dejado un agente herido en Cádiz

Ábalos pedirá al Constitucional la nulidad de su “juicio político” y señala al Supremo por “premiar” a Aldama, “un delator sin comprobaciones”

ECONOMÍA

Los españoles destinan un tercio de su presupuesto a los gastos de la vivienda y cada vez van menos a bares y restaurantes

Los españoles destinan un tercio de su presupuesto a los gastos de la vivienda y cada vez van menos a bares y restaurantes

Un CEO medio del IBEX gana en menos de cinco días lo que una persona de su plantilla cobra en todo un año

La Unión Europea ratifica definitivamente el pacto comercial con Trump que establece un techo del 15% para los productos comunitarios

El límite para informar a Hacienda sobre las ventas realizadas en Vinted o Wallapop aumenta a 3.000 euros al año

La economía española desacelera dos décimas y crece un 0,6% en el primer trimestre por el impacto de la guerra

DEPORTES

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Qué partido del Mundial se retransmite hoy, jueves, gratis en televisión y a qué hora se juega en España

El único escenario en el que la selección española quedaría eliminada del Mundial 2026

Sudáfrica logra una clasificación histórica al vencer a Corea del Sur y avanza como segunda del grupo A: el resumen del partido, en vídeo

México vence 3-0 a República Checa y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026 como líder invicto del Grupo A: el resumen y los goles, en vídeo