El cribado del cáncer de mama cae desde la pandemia y la causa son las listas de espera

Imagen de archivo de una mamografía. (Facua)

La participación en pruebas de detección precoz del cáncer de mama ha caído más de 10 puntos desde la época prepandémica: si en 2017 los cribados del cáncer de mama alcanzaban al 81,5% de la población diana, en 2023 el porcentaje se reducía al 68%.

El Ministerio de Sanidad ha publicado este jueves un nuevo informe monográfico sobre la detección precoz del cáncer, basado en los datos de la Encuesta de Salud Pública 2023. Las cifras muestran un descenso en el cribado del cáncer de mama desde el año 2020, cuando la pandemia del covid-19 obligó a paralizar y retrasar muchos programas de detección precoz. Sin embargo, tres años después, el país todavía no ha logrado recuperar los niveles previos al virus, algo que sí se ha logrado en el promedio de países de la UE.

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La razón está clara para el ministerio: el problema no es que no se alcance a la suficiente población, sino que las pruebas se retrasan y el tiempo entre mamografía y mamografía se alarga. En 2023, un 7% de las mujeres entre 50 y 69 años (población diana en ese momento) nunca se había hecho una mamografía, una cifra ligeramente superior a la de años previos, pero estable desde 2009.

Estas pruebas deberían realizarse cada dos años, según marcan los protocolos sanitarios nacionales, pero la espera se alargó para el 10,75% de las mujeres, que declaraban en 2023 llevar 3 o más años sin realizarse una mamografía. El 14,26%, por su parte, llevaba más de 2 años, pero menos de tres.

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Sanidad apunta que la detección precoz ha bajado especialmente entre las mujeres de grupos sociales más desfavorecidos. Mientras las mujeres de grupos más favorecidos mantienen coberturas cercanas al 75-77%, aquellas en situación más desfavorecida se sitúan en torno al 60-62%.

Quince autonomías no tienen recursos para hacer los cribados

Mapa con el porcentaje de mujeres entre 50 y 69 años que declaran haberse realizado una mamografía en los últimos dos años por comunidades autónomas. (Infobae España)

Los tiempos de espera aumentan, en parte, porque no hay recursos suficientes para llevar a cabo el programa. Un informe de Sanidad correspondiente al año 2025 revela que solo tres de las 19 comunidades y ciudades autónomas tienen recursos suficientes para realizar el cribado del cáncer de mama de forma adecuada.

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La situación es especialmente grave a nivel de personal. El país cuenta, según los datos de Sanidad, con 512 técnicos de radiodiagnóstico (en 14 regiones) y 529 radiólogos (en 17 regiones), pero estos no se reparten de forma equitativa. En cinco comunidades autónomas, los recursos humanos son insuficientes para realizar las mamografías, mientras que en 10 solo alcanzan para cubrir parcialmente las necesidades del sistema. Solo tres declararon tener personal suficiente.

Al analizar el origen de estas carencias, 11 autonomías señalaron la falta de profesionales disponibles, sobre todo radiólogos y patólogos. Es una realidad que ya confirmó Andalucía tras su crisis con los cribados del cáncer de mama. La Junta intentó contratar a 65 radiólogos para reforzar el sistema tras los fallos, pero luego admitió que sería complicado encontrarlos.

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En otras dos comunidades, aunque existía personal, ese mismo equipo debía asumir además otras tareas, lo que dificultaba atender por completo el cribado. Dos regiones identificaron retrasos en la realización de pruebas complementarias. Otras dos denunciaron una falta de recursos humanos en todas las fases del programa.

Las esperas van a crecer

El mal funcionamiento de los programas de detección precoz del cáncer de mama no va a solucionarse, al menos, en el corto plazo. El pasado 20 de mayo, la Comisión de Salud Pública acordó ampliar este cribado para alcanzar a mujeres entre 45 y 74 años. La medida, demandada por las propias pacientes con cáncer de mama, responde a un cambio en el patrón de estos tumores, que han crecido un 29% en mujeres jóvenes en los últimos 30 años, según un estudio de The Lancet Oncology.

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Ampliar la población diana en un sistema ya tensionado tendrá sus consecuencias. El Ministerio de Sanidad reconoció que este cambio podría incrementar el tiempo de espera entre mamografía y mamografía y admitía la posibilidad de realizarlas cada tres años, en vez de cada dos, hasta lograr implantar el programa de forma “homogénea y de calidad en todo el territorio”. Si los retrasos ya están ocurriendo en unas comunidades sin recursos suficientes para realizar los cribados, todo apunta a que los tiempos de espera aumentarán en los próximos años.