Alfredo Molina, veterinario: “Tu mascota no tenía miedo a morir, tenía miedo a verte sufrir”

Alfredo Molina, veterinario, señala que los animales tienden a adaptarse al malestar sin mostrarlo de forma evidente. (Montaje Infobae)

Una de las experiencias más difíciles para quienes conviven con animales es afrontar su muerte. El veterinario Alfredo Molina, conocido en redes sociales como @alfredomolinavet, ha asegurado que las mascotas no temen a la muerte, sino al sufrimiento de sus dueños. En una de sus últimas publicaciones, invita a repensar el modo en que las familias acompañan a sus animales en el final de la vida.

“Tu mascota no tenía miedo a morir, tenía miedo a verte sufrir”

“Tu mascota no tenía miedo a morir. Tenía miedo a verte sufrir”, ha explicado Molina en uno de sus mensajes más compartidos. El veterinario destaca que el comportamiento de perros y gatos durante sus últimos días evidencia este vínculo. “¿Cuántas veces tu perro o tu gato se acercó a ti mientras llorabas? ¿Cuántas veces se quedó a tu lado en el silencio cuando estabas roto?”, plantea.

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El veterinario sostiene que los animales perciben “la energía, la ansiedad y la tristeza” de sus cuidadores. En situaciones de enfermedad terminal, muchos perros y gatos priorizan el bienestar emocional de la persona con la que conviven, incluso cuando atraviesan dolor físico. “Por eso hay perros que, casi sin fuerzas, intentan levantarse para acercarse a su familia. O gatos muy enfermos que siguen buscando contacto hasta el final”, ha contado Molina.

El duelo y la culpa de los dueños

Este tipo de vínculo genera reacciones emocionales intensas en los tutores. “A veces creemos que les fallamos por no poder salvarlos. Y quizá lo único que necesitaba es saber que estabas ahí, en calma, con amor, acompañándolo”, ha apuntado Alfredo Molina. El veterinario considera que la sensación de culpa es común, aunque insiste en que la presencia tranquila y el afecto son el mayor regalo que se puede ofrecer a un animal en sus últimos momentos.

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La percepción de la muerte en perros y gatos es distinta a la de los humanos. Molina afirma que “tu mascota no entiende lo que significa la muerte como nosotros. No piensa en el mañana, ni en los meses que le quedan, ni en todo lo que podría perder. Pero sí entiende tu tristeza. Sí percibe tu angustia. Sí siente cuando el miedo invade la habitación”. Para el especialista, este enfoque debería guiar la actitud de las familias en la despedida.

“Despedirnos desde el amor y no desde el sufrimiento”

Para el veterinario, muchas mascotas no temen al final de su vida, sino al desconsuelo de sus dueños. La última lección que una mascota puede dejar a su familia, según Molina, es aprender a despedirse desde el amor y no desde el sufrimiento. Esta reflexión ha servido de consuelo a muchas personas que atraviesan el duelo por la pérdida de un animal.

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“Hay ausencias que rompen el corazón, pero también despedidas que lo llenan para siempre. Porque el amor que compartieron no termina cuando se van. Continúa en cada recuerdo, en cada mirada y en cada momento que vivieron juntos”, ha apostillado Molina.