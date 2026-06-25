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Precio de la luz en España este 26 de junio

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan la información diariadel mercado energético en el país

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La tarifa de la electricidad cambia todos los días (Europa Press)
La tarifa de la electricidad cambia todos los días (Europa Press)

Estos son los precios de energía eléctrica en España. Las tarifas más caras y más baratas de este viernes 26 de junio.

El precio de la luz varía constantemente por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio de la energía eléctrica

Día: 26 de junio

Precio medio: 87.55 euros por megavatio hora

Precio máximo: 150.01 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 4.4 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (Europa Press)
El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este viernes 26 de junio, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 127.09 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 123.59 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 122.4 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 118.59 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 117.34 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 116.78 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 122.59 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 137.5 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 127.42 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 115.01 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 79.13 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 62.11 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 37.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 24.11 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 10.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 4.4 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 5.41 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 20.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 34.41 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 70.1 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 100.1 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 131.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 150.01 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 145.01 euros por megavatio hora.

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