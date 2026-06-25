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El juez insta a los juzgados de Madrid a investigar filtraciones del caso Plus Ultra

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Madrid, 25 jun (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha solicitado a los juzgados de Madrid que investiguen las filtraciones producidas en el caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, e identifique a sus responsables.

Calama, que no tiene competencia para investigar estas filtraciones, ha dictado un auto en el que advierte de "la gravedad de los hechos y su potencial encaje en tipos penales de revelación de actuaciones declaradas reservadas".

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Subraya el magistrado que, desde el momento en que se dio traslado de la causa a las partes personadas, se han producido filtraciones constantes e inmediatas a los medios de comunicación y estas tuvieron "su máxima expresión ayer", con la difusión de un nuevo informe policial relacionado con el expresidente Zapatero, "pese a contener datos incompatibles con su publicación indiscriminada". EFE

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