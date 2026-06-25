Temas del día de EFE España del jueves 25 de junio de 2026 (13:30 horas)

VENEZUELA TERREMOTO

Madrid - Exteriores no tiene constancia de víctimas españolas en los terremotos de Venezuela

(Texto enviado a las 8:48; 332 palabras)

- España ofrece a Venezuela ayuda de la Agencia de Cooperación y la UME tras los terremotos

(Texto enviado a las 9:40; 188 palabras)

- 54 militares de la UME, preparados para apoyar en las tareas de rescate en Venezuela

(Texto enviado a las 12:26; 243 palabras)

- Los reyes transmiten su apoyo y solidaridad al pueblo de Venezuela tras los terremotos

(Texto enviado a las 10:24; 108 palabras)

- La embajada de Venezuela en España facilita contactos para información sobre el terremoto

(Texto enviado a las 12:22; 439 palabras)

- El doblete sísmico, un fenómeno poco habitual: la ruptura de una falla dispara la de otra

(Texto enviado a las 13:11; 657 palabras)

(Foto) (Vídeo)

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - El PP culpa a los socios de Gobierno de que Sánchez se crea "impune" por su inacción

(Texto enviado a las 11:35; 229 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Junts asegura que hay voces en el PSOE dispuestas a negociar un sustituto para Sánchez

(Texto enviado a las 11:55; 328 palabras)

- Rufián vio a Sánchez "fuera de órbita" en su comparecencia en el Congreso

(Texto enviado a las 12:04; 191 palabras) (Vídeo) (Audio)

- Óscar Puente defiende las palabras de Sánchez con los socios: "Puso los puntos sobre las íes"

(Texto enviado a las12:19; 217 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

LEIRE DÍEZ

Madrid - El abogado de Cerdán elude detallar al juez sus visitas a Fiscalía por secreto profesional

(Texto enviado a las 13:09; 650 palabras) (Foto) (Vídeo)

BEGOÑA GÓMEZ

Madrid - La Audiencia de Madrid evalúa el 13 de julio el auto que encaminó a juicio a Begoña Gómez

(Texto enviado a las 6:31; 444 palabras)

PRESUPUESTOS FAMILIARES

Madrid - La vivienda ya acapara un tercio del presupuesto de los hogares

(Texto enviado a las 11:55; 641 palabras)

ESPAÑA PIB

Madrid - El INE confirma que la economía creció un 0,6 % el primer trimestre, dos décimas menos

(Texto enviado a las 9:35; 537 palabras) (Infografía)

SISTEMA PENSIONES

Madrid - Nueve de cada diez trabajadores anticipan nuevas reformas de pensiones, según Funcas

(Texto enviado a las 12:08; 560 palabras)

(Texto)(Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD ADICCIONES

Madrid - Las personas adictas son cada vez mayores y con más problemas mentales

(Texto enviado a las 12:18; 562 palabras) (Vídeo) (Audio)

SALUD EPIDEMIOLOGÍA

Pamplona - Un nuevo mapa de la desigualdad en España traza la gran brecha socioeconómica en ciudades.

(Texto enviado a las 12:05; 671 palabras) (Foto)

ORGULLO LGTBI+

Madrid - Coincidiendo con la celebración del Orgullo LGTBI+, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) presenta por primera vez un estudio sobre diversidad sexual.

(Texto)

CLASES PARTICULARES

Madrid - Las lenguas cooficiales y el bilingüismo disparan las clases particulares de idiomas

(Texto enviado a las 7:30 horas; 645 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8022099158)

SUCESOS TRATA

San Sebastián - 15 detenidos y 10 mujeres liberadas en una operación contra la trata en Gipuzkoa

(Texto enviado a las 13:35; 732 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SUCESOS DESAPARICIÓN (Crónica)

Madrid - El niño de Somosierra: cuarenta años de la desaparición más extraña y misteriosa. Sagrario Ortega

(Texto enviado a las 7:31 horas; 645 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8021970088, 8011607240)

NOVELA SUSPENSE

Córdoba - 'Székely', la obra que conecta los crímenes de Jack el Destripador con el mito de Drácula. Mercedes Martínez

(Texto) (Foto)

CHILLIDA LEKU

Hernani (Gipuzkoa) - Chillida Leku presenta 'Cuerpos geométricos', una exhaustiva muestra dedicada al uso de las formas geométricas en la trayectoria de Eduardo Chillida que recorre las distintas etapas del artista vasco, desde sus primeras obras figurativas en yeso hasta sus proyectos de carácter arquitectónico.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

OLA CALOR

Madrid - La ola de calor remite pero continúa el ambiente muy cálido en el nordeste y Baleares

(Texto enviado a las 11:37; 556 palabras)

- La ola de calor remite pero continúa el ambiente muy cálido en el nordeste y Baleares

(Texto enviado a las 13:09; 533 palabras) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

17:30h.- Madrid.- UE CRISIS.- El excomisario europeo y exdirigente socialista Joaquín Almunia y el exministro del PP Íñigo Méndez de Vigo, participan en un coloquio sobre 'Fortalezas y debilidades de la UE ante la crisis global'. Paseo de la Castellana, 46.

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19:30h.- Madrid.- PREMIO ROJANA.- Entrega del VI Premio Rojana Alfredo Pérez Rubalcaba a la Fundación Fernando Buesa. Asiste el expresidente del Gobierno, Felipe González. Residencia de Estudiantes. c/ Pinar, 21-23. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

16:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- Gerardo Neistat Berman, director del Observatorio del Alquiler; Sergio Cardona, jefe de estudios del Observatorio del Alquiler y Sara Hernández, alcaldesa del Ayuntamiento de Getafe, comparecen en la Comisión de Vivienda del Congreso.

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19:00h.- Cardona (Barcelona).- TURISMO ESPAÑA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, asiste al acto de clausura de la II edición del evento 'Spain Is (Much) More', organizado por Turespaña y a la cena de clausura. Parador de Cardona.

19:00h.- Llanera (Asturias).- BANCO CENTROAMERICANO.- El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, recibe a los participantes de la 67 Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Asiste el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Restaurante Castillo de San Cucao.

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JUSTICIA Y SEGURIDAD

17:00h.- Madrid.- REFUGIADAS AFGANISTÁN.- En el marco del Día Mundial del Refugiado, el pasado 20 de junio, la Secretaría de Políticas Sociales de UGT Madrid organiza la jornada 'Afganistán: Refugio y Derechos Humanos frente al Apartheid por razón de sexo' con el testimonio de refugiadas afganas y juristas expertas en protección internacional. C/Azcona 53.

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18:30h.- Madrid.- JUSTICIA INTERNACIONAL.- La jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) Solomy Balungi Bossa, sancionada por Estados Unidos tras participar en investigaciones de la CPI sobre presuntos crímenes en Afganistán y otros escenarios, participa en una jornada junto a Baltasar Garzón y al eurodiputado Juan Fernando López Aguilar. Ateneo.

18:30h.- Madrid.- ACUSACIÓN POPULAR.- Letrados de la asociación Hazte Oír participan en una conferencia sobre el papel de la acusación popular en los casos judiciales. Hotel Meliá Princesa.

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SOCIEDAD

13:00h.- Madrid.- ORGULLO LGTBI.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, asiste a la colocación de la bandera LGTBIQ+ en el Complejo de la Moncloa.

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13:00h.- Madrid.- SANIDAD INFANCIA.- La ministra de Sanidad, Mónica García, preside la reunión de la Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social (FCSAI), en la sede del Ministerio.

16:00h.- Madrid.- IGUALDAD CONGRESO.- La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) valorará el resultado de la votación en el Congreso del informe de la ponencia para la reforma legislativa que permita castigar penalmente las prácticas de conversión. (Al finalizar la votación). Plaza de las Cortes.

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16:30h.- Madrid.- CONGRESO RTVE.- Comparecencia del presidente de RTVE, José Pablo López, en la Comisión Mixta de Control de la Corporación RTVE. Senado. (Texto)(Foto)

17:30h.- Madrid.- CÁNCER INFANTIL.- La Federación Española de Familias de Cáncer Infantil (FEFCI) reúne a expertos y supervivientes para abordar los retos de la vida tras el cáncer infantil con motivo de la Semana Internacional del Superviviente de Cáncer Infantil. Fundación Ortega-Marañón.

CULTURA Y TENDENCIAS

20:00h.- Calahorra (La Rioja).- ANTONIO LÓPEZ.- El pintor y escultor Antonio López pronuncia una conferencia como presidente del XXX Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Calahorra. Teatro Ideal. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:00h.- Vitoria.- GASTRONOMÍA PREMIOS.- Entrega de los premios 'Top Tradition Restaurants'. Museo de Bellas Artes.

20:00h.- Mislata (Valencia).- MIGUEL NAVARRO.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, clausura el acto de inauguración del espacio expositivo La Casa Taller-Fundació Miquel Navarro.

20:30h.- Murcia.- MURCIA DISTINCIONES.- La cantante Rozalén recibe el nombramiento de Hija Adoptiva de Murcia. Teatro Circo.

EFE

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