Fallece un hombre de 92 años atropellado por un camión de basura en Archena (Murcia)

Murcia, 25 jun (EFE).- Un hombre de 92 años ha fallecido este jueves tras ser atropellado por un camión del servicio de recogida de residuos en Archena (Murcia), según fuentes municipales y del 112.

Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo después de que sufriera una parada cardiorrespiratoria, aunque finalmente murió en el lugar del accidente.

El 1-1-2 recibió varias llamadas de alerta, entre ellas las de la Policía Local y el conductor del vehículo implicado. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

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Fueron atendidos por crisis de ansiedad el conductor del camión y un familiar de la víctima. El Ayuntamiento de Archena ha expresado su pesar por el fallecimiento del vecino Domingo C., y ha trasladado sus condolencias a los allegados del fallecido. EFE