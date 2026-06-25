15 detenidos y 10 mujeres liberadas en una operación contra la trata en San Sebastián

San Sebastián, 25 jun (EFE).- Quince personas han sido detenidas y 10 mujeres liberadas por agentes de la Policía Nacional en el marco de la operación 'Buda' desarrollada en San Sebastián contra una organización criminal dedicada a la explotación sexual de las víctimas, el tráfico de estupefacientes y a delitos contra los derechos de los trabajadores.

La operación, que se ha desarrollado a lo largo de más de un año y que aún permanece abierta sin que se descarten nuevas detenciones ni tampoco la aparición de otras posibles víctimas, es una de las más importantes de estas características desarrolladas por la Policía Nacional en los últimos años en el País Vasco.

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En paralelo se mantiene abierta otra operación en relación con un posible delito de blanqueo de capitales.

Los arrestos, el último de los cuales se produjo este mismo miércoles, corresponden a cinco hombres y diez mujeres, una de ellas la presunta líder del grupo. Todos ellos de nacionalidades colombiana, guatemalteca y española.

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Además, de los detenidos, de edades comprendidas entre los 40 y los 50 años, otras dos personas están siendo investigadas por estos mismos hechos. Las víctimas son mujeres mayores de edad, de origen colombiano y venezolano, de entre 20 y 30 años, que fueron captadas por la trama en territorio español.

La líder de la organización, que podía ganar en una sola jornada entre 50.000 y 60.000 euros, cuenta con numerosos antecedentes por hechos de similares características en el año 2018, por los que aún está pendiente de juicio en Gipuzkoa.

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Esta mujer se encuentra en prisión provisional, mientras que otras dos personas han sido puestas en libertad bajo fianza y el resto de detenidos están en libertad provisional con medidas cautelares.

Según han detallado en rueda de prensa la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia; la Jefa Superior de la Policía, Teresa Herráez, y el jefe del operativo policial, la trama, que tenía una "estructura criminal organizada, estable y jerarquizada", utilizaba como centro de actuaciones una villa del barrio de El Antiguo de San Sebastián, que ha sido clausurada temporalmente.

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El operativo arrancó en 2025, a raíz de una llamada anónima de dos víctimas en la que se alertaba de las presuntas actividades delictivas que tenían lugar en esta vivienda.

Las pesquisas desarrolladas a partir de ese momento permitieron determinar que cada uno de los integrantes de la banda desempeñaba funciones específicas relacionadas con el control de las mujeres prostituidas, la gestión económica y también la distribución de sustancias estupefacientes como cocaína y metanfetamina entre los varones que acudían a la villa.

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Los investigadores observaron además que la organización presuntamente sometía a sus víctimas a un control constante de su actividad diaria y que tanto la líder de la banda como otra mujer que era su lugarteniente coordinaban la actividad del grupo.

En paralelo, los agentes detectaron la existencia de trabajadores que realizaban labores de limpieza, mantenimiento y gestión del chalet sin autorización de trabajo ni contrato laboral, sin estar dados de alta en la Seguridad Social, y que recibían pagos en efectivo con el fin de evitar dejar constancia documental de su relación laboral.

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El pasado 20 de mayo efectivos de la Policía Nacional registraron tanto esta villa como otros tres inmuebles relacionados con la organización donde localizaron 65.315 euros, 6.431 dólares y 2.085 libras esterlinas, además de 40 gramos de cocaína y otras cantidades de metanfetamina y 15 pastillas de MDMA, entre otras sustancias.

Asimismo, fueron incautadas dos pistolas de aire comprimido, 21 teléfonos móviles, dos machetes, una katana, tres dispositivos 'táser' y dos drones, así como doce relojes de alta gama, numerosas piezas de joyería y oro y diamantes y un lingote de este metal precioso de unos 20 gramos de peso.

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En el momento de entrada en el chalet había 13 mujeres prostituidas en el inmueble, que fueron asistidas y atendidas por los agentes.

La delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, ha felicitado al CNP por esta actuación, al tiempo que ha asegurado que la trata de personas, tanto en su modalidad de "explotación laboral como sexual, que afecta fundamentalmente a mujeres y a niñas", es "la esclavitud del siglo XXI" y un fenómeno que "supone un atentado a la dignidad de las personas y a la humanidad misma". EFE

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