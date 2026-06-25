La embajada de Venezuela en España facilita contactos para información sobre el terremoto

Madrid, 25 jun (EFE).- La embajada de Venezuela en España ha expresado este jueves sus "más profundas condolencias" a familiares y allegados de las víctimas mortales durante los terremotos de esta madrugada y ha facilitado varios números de teléfono para gestionar la información disponible.

La legación venezolana ha mostrado su "solidaridad y acompañamiento" en especial a sus connacionales residentes en España que "atraviesan momentos de angustia por la situación de sus familiares" e insiste en que "nuestras oraciones y pensamientos están con cada uno de los hogares afectados por este evento de la Naturaleza".

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Por ello, "toda la estructura diplomática se encuentra en plena articulación operativa" para brindar información oficial, mediar con las autoridades venezolanas para "la ubicación de aquellos familiares con los que algún connacional no logre establecer comunicación" y aplicar las líneas de acción directa centralizadas a través de la Sala Nacional de la Emergencia.

La embajada ha difundido varios números de teléfono para cumplir estos objetivos: 915981200 para la embajada, 650817137 para el consulado en Madrid, 65015752 para el consulado en Barcelona, 639154752 para el consulado en Bilbao, 672353744 para el consulado en Vigo, 608670628 para el consulado en Canarias.

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Además, llama a "mantener la calma y seguir exclusivamente los reportes de los canales oficiales" del gobierno de Caracas para "evitar la difusión de informaciones falsas o alarmistas".

Testimonios

En la puerta de la embajada venezolana, EFE ha constatado el desasosiego de familiares de los afectados residentes en España, como el caso de Ariana, "angustiada y preocupada, sobre todo por la gente que tiene familiares en La Guaira", a 30 kilómetros de la capital, Caracas.

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Yunais ha contado que "mi hermana me despertó sobre las dos y media de la madrugada -hora peninsular española- y desde entonces no he podido descansar" pensando en sus familiares, que están bien a pesar de los daños materiales "y el trauma que tienen es fuerte" hasta el punto de que no han regresado todavía a sus casas por miedo a las réplicas.

Joana ha explicado que tiene primos en Caracas residentes en El Paraíso -distrito capital- "donde hubo muchos derrumbes y no hemos podido comunicar con ellos" por lo que "estamos obviamente super angustiados", aunque su madre, que vive en Valencia -región central- se encuentra bien: "mi hermano vive cerca" y acudió a buscarla, a ella y a su tío "que tiene discapacidad y fue muy difícil sacarlo del edificio, que tuvo pérdida de infraestructura".

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Esta situación "da dolor, porque hay personas que pierden su vida, sus ahorros, su apartamento..., lo más valioso dada la situación que atraviesa el país" y van a necesitar "mucho apoyo". EFE