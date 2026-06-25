Golpe a un grupo que atracaba joyerías en Madrid con un botín de tres millones de euros

Madrid, 25 jun (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal al que se le atribuyen cinco atracos en joyerías y otro en una entidad bancaria de la Comunidad de Madrid, en los que empleaban disfraces y con los que se obtuvo un botín superior a los tres millones de euros.

El grupo estaba formado por diez personas, ocho hombres y dos mujeres, y se le atribuyen los atracos en los distritos de Tetuán, Usera, Puente de Vallecas -en un centro comercial- y Ciudad Lineal, así como en el municipio de Torrejón de Ardoz, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en una rueda de prensa este jueves.

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Los atracadores tenían roles diferenciados dentro del grupo y utilizaban disfraces para cometer los atracos, entre ellos hábitos religiosos, además de armas simuladas y mazos con los que rompían los escaparates. En sus acciones, empleaban un elevado nivel de violencia contra las víctimas.

La detención de siete de estos atracadores se produjo el pasado 10 de junio, cuando fueron pillados in fraganti al atracar la joyería de Ciudad Lineal.

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A los detenidos se les imputan los delitos de robo con violencia e intimidación, falsedad documental, apropiación indebida e infracción a la Ley de Extranjería, y cinco de ellos han ingresado en prisión, si bien la investigación continúa abierta.

Según ha explicado en la rueda de prensa la agente Paula, del grupo XIII de atracos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid, los detenidos arrancaron su carrera criminal dedicándose al método de la siembra, que es como se conoce en argot policial a los hurtos que se cometen distrayendo a las víctimas.

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Los detenidos decidieron, a inicios de este año, dar un "salto delictivo" e intentaron atracar locales de envío de dinero, aunque se toparon con altas medidas de seguridad inesperadas, por lo que estos golpes quedaron en tentativa.

La investigación policial arrancó el 27 de marzo de este año, cuando los miembros de este grupo intentaron atracar una sucursal bancaria en el distrito de San Blas-Canillejas, ataviados con disfraces y utilizando armas simuladas, si bien abandonaron el lugar de los hechos ante la llegada de clientes del banco.

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Dos semanas después de la tentativa del banco, el 13 de abril, el grupo criminal cometió un atraco a una joyería en el distrito de Tetuán, en la que un hombre y una mujer realizaron un mataleón a la empleada y se llevaron un botín valorado en más de medio millón de euros.

El 30 de abril se produjo el segundo de los atracos: tres varones entraron armados con una pistola en una joyería de Usera y, tras amenazar de muerte a tres trabajadoras, robaron piezas de oro valoradas en 600.000 euros, aunque el botín más abultado lo obtuvieron quince días después, el 15 de mayo, en un atraco en Torrejón de Ardoz, en el que se llevaron joyas por más de 1,5 millones de euros.

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Los autores cometieron otro atraco más en un centro comercial en Puente de Vallecas, que efectuaron ocultándose el rostro y del que se llevaron 600.000 euros en joyas. Según fuentes próximas a la investigación, el propietario del establecimiento logró recuperar la bolsa que tenía el grueso del botín tras encararse con los ladrones.

El último de los atracos tuvo lugar el 10 de junio, un día después de que finalizase la visita del Papa León XIV a Madrid, y tuvo lugar en una joyería de Ciudad Lineal, a la que los ladrones accedieron disfrazados de religiosos.

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En ese atraco fueron detenidos in fraganti por agentes de la Policía Nacional, que llevaba realizando tareas de seguimiento desde hacía varias semanas.

Los detenidos tienen edades comprendidas entre los 20 y los 60 años de edad y son todos de nacionalidad peruana, según fuentes próximas a la investigación consultadas por EFE. EFE

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