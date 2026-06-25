Fallece el atracador de la sucursal bancaria en Puerto Serrano (Cádiz)

Cádiz, 25 jun (EFE).- El atracador que esta mañana ha resultado herido en un tiroteo con la Policía Local a la salida de una sucursal bancaria de Puerto Serrano (Cádiz) ha muerto.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz se ha hecho cargo de la investigación, sobre la que el juez ha decretado el secreto de sumario, según ha informado el instituto armado.

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El atracador, de 57 años, entró en una entidad bancaria con una escopeta de cañones recortados.

A la salida se encontró con una patrulla de la Policía Local, momento en el que el atracador abrió fuego contra los agentes, según ha informado el instituto armado.

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Los policías repelieron la agresión y el atracador resultó herido, así como uno de los policías locales, de carácter leve, por un impacto en el chaleco antibalas. EFE