El presidente de un centro islámico apoya a Lamine Yamal con una canción tras su gol

Sevilla, 25 jun (EFE).- El presidente de la denominada Universidad Islámica de España, Mohammad Idrissi, ha apoyado con una versión del 'obí, obá' al jugador del Barcelona y la selección española Lamine Yamal tras las críticas recibidas tras celebrar su gol en el Mundial rezando por el rito musulmán.

La canción -'Lamine Yamal /cada día te quiero más/ sigue marcando sin parar/ le guste a quien le tenga que gustar/ él es español y musulmán'- la ha difundido en redes sociales y, según dijo a EFE, trata de "contrarrestar la islamofobia" hacia el jugador "por celebrar su gol con una postración".

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Lamine Yamal, recuerda Idrissi, celebró su gol ante Arabia Saudí con el 'Suyud', "el acto de inclinarse ante Dios y considerado el momento de mayor cercanía al creador durante la oración islámica (Salat)", algo "lógico" teniendo en cuenta su religión, recuerda, por lo que entiende que era necesario apoyarle de esta original forma, ya que "se ha hablado tanto de él".

Mohammad Idrissi, nacido en Córdoba y actual imán de la mezquita del barrio de La Macarena, en Sevilla, aparece en el vídeo en el que presenta la canción con la camiseta oficial de la selección española de fútbol.

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Graduado en Ciencias Islámicas, ha completado programas especializados en las universidades de Zaragoza y Autónoma de Madrid y el Bradford College; y es fundador y presidente de la Universidad Islámica de España Al-Andalusía y su Instituto Superior, y del Centro de Estudios Andalusíes. EFE

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