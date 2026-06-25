Las personas adictas son cada vez mayores y con más problemas mentales

Madrid, 25 jun (EFE).- Proyecto Hombre, organización con más de 40 años de experiencia en la prevención, tratamiento y reinserción de las adicciones, ha advertido este jueves del envejecimiento de las personas que atiende, con una media de 40,7 años, y alerta de una mayor presencia de mujeres y de problemas mentales.

La organización ha presentado el ‘Informe Observatorio 2025’, un estudio basado en el análisis de 4.396 personas atendidas en sus 28 centros y programas de toda España que revelan una mayor complejidad en las adicciones y una mayor presencia de mujeres en tratamiento.

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Así, las personas atendidas tienen una edad media de 40,7 años, frente a los 38,1 de hace una década, y las mujeres representan ya el 21,3% de los casos, frente al 16,2% de 2016.

Para el presidente de Proyecto Hombre, Manuel Muiños, a los problemas de consumo de sustancias y salud mental se unen factores como la vulnerabilidad social, el empleo o la familia, lo que exige respuestas “.

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Además, el estudio alerta sobre la cronificación de las adicciones como demuestra el hecho de que, en el caso del alcohol, transcurren de media casi 20 años entre el inicio del consumo problemático y la búsqueda de ayuda profesional.

“Cuando una persona tarda dos décadas en pedir ayuda, el problema ha tenido tiempo de afectar a la salud, las relaciones familiares, el empleo y todos los ámbitos de la vida. Llegar antes es fundamental para mejorar los procesos de recuperación”, ha advertido.

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Entre los factores de vulnerabilidad, el informe destaca que hasta un 30% de las personas atendidas por adicciones pasa gran parte de su tiempo libre en soledad ya que las adicciones deterioran la relación con los demás.

“Recuperar vínculos sociales saludables es una parte esencial del tratamiento”, ha señalado la directora general de la organización, Elena Presencio.

Los responsables de Proyecto hombre también han advertido de una nueva tendencia y es que la causa de muchas consultas ya no es el uso de drogas, sino las adicciones al uso excesivo de “pantallas”, especialmente entre los más jóvenes.

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“Se trata de un tipo de adicción que está en el brasero, pero que puede dar el fogonazo”, ha advertido Muiño.

En cuanto a los problemas tradicionales con las drogas, el informe revela que la cocaína supone el 42,7% de los tratamientos y el alcohol, 36,6%, dos problemas que comienzan a aparecer entre los 16 y los 17 años.

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Sobre la salud mental de los usuarios, según el informe, el 76,9% de las personas atendidas presenta ansiedad severa, el 65,7% depresión severa y el 46,6% ideación suicida, una situación que es “especialmente preocupante” entre las mujeres en las que esa cifra se eleva hasta el 60,4% y el 40,8% ha intentado suicidarse.

A todo ello se suma el problema de las dificultades educativas, laborales y económicas: solo el 9,8% tiene estudios universitarios, el 16,6% depende de apoyos familiares y predominan empleos de baja cualificación.

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Esta vulnerabilidad es mayor entre las mujeres, con más desempleo, empleo parcial y dependencia económica, lo que pone de manifiesto la necesidad de reforzar una atención especializada con perspectiva de género.

El informe también destaca la importancia de reforzar la prevención temprana y los programas de inserción sociolaboral para favorecer la recuperación y la autonomía personal. EFE

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