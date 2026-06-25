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Puente defiende las palabras de Sánchez con los socios: "Puso los puntos sobre las íes"

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Madrid, 25 jun (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este jueves las palabras que dedicó este miércoles el presidente del Gobierno a sus socios parlamentarios durante su comparecencia en el Congreso, con las que, ha dicho, "puso los puntos sobre las íes".

En declaraciones a los medios en la Cámara Baja, Puente ha estimado que el Gobierno tiene derecho a "defenderse" y que lo que hizo Sánchez fue "poner algunas cosas en su sitio y poner los puntos sobre las íes en algunas aspectos del debate político".

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"No siempre vamos a estar recibiendo nosotros", ha dicho el ministro, quien ha querido diferenciar entre los socios y alianzas parlamentarias que "en algunas ocasiones apoyan iniciativas legislativas" porque el PSOE -ha dicho- solo tiene un socio en el Ejecutivo, Sumar.

Preguntado por la propuesta de Junts al jefe del Ejecutivo para que se aparte y el Parlamento nombre a otro presidente socialista, Puente ha subrayado que el "referente" del Gobierno es Pedro Sánchez.

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"Nuestro candidato es Pedro Sánchez, nuestro secretario general (del PSOE) es Pedro Sánchez y nuestro presidente es Pedro Sánchez", ha aseverado.

Ha defendido que Sánchez es quien "mejor" puede representar al PSOE y quien va a ser el candidato en las elecciones generales de 2027. EFE

(Foto) (Vídeo)

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