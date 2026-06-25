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El PP se persona en la causa sobre supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Soria

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Valladolid, 25 jun (EFE).- La portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, ha anunciado este jueves que su partido se personará en la causa judicial abierta sobre supuestas irregularidades en la contratación del Ayuntamiento de Soria y también presentará una querella para que se investigue el supuesto "chivatazo" sobre el registro de las dependencias municipales.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación tras la Junta de Portavoces de las Cortes, García ha señalado al secretario general del PSOE de Castilla y León y exalcalde de Soria, Carlos Martínez, como conocedor anticipado de ese registro del Ayuntamiento soriano, por lo que ha pedido explicaciones sobre quién y en qué circunstancias alertó de la presencia de la Guardia Civil al día siguiente.

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Este miércoles, Vox anunció también una querella en sentido similar, para tratar de esclarecer por qué el PSOE y el propio Ayuntamiento de Soria supieron supuestamente del registro en la víspera de que se produjera. EFE

(foto) (vídeo)

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