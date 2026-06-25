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El 71 % de la población cree que reconocer derechos LGTBIQ+ beneficia a toda la sociedad

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Madrid, 25 jun (EFE).- El 71,7 % de la población considera que el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ+ beneficia al conjunto de la sociedad y casi ocho de cada diez valora positiva y muy positivamente la celebración del Día del Orgullo LGTBI+.

Con motivo de este día, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha difundido por primera vez un estudio sobre 'Diversidad sexual' en el que avisa de que más de la mitad de la población, el 53,1 %, reconoce que en el último año ha presenciado a menudo insultos, burlas, amenazas, golpes, empujones o situaciones de aislamiento hacia personas homosexuales, bisexuales o transexuales.

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El 25,3 % de los encuestados señala que a lo largo de su vida ha oído insultos hacia estas personas, como maricón, bollera, sarasa, tortillera o travelo, de forma frecuente, y un 25,3 % haber presenciado burlas o malos gestos.

Entre las diversidad sexual, el 17 % de las personas creen que en la actualidad, en España, los transexuales son los que están "completamente en riesgo o muy en riesgo", seguidos de las personas gays, con un 11 % de población que así lo piensa.

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Casi ocho de cada diez creen que una persona transexual puede hablar con naturalidad de su orientación sexual entre amigos, y el 59 % piensa lo mismo con el entorno familiar, aunque solo el 45 % cree que lo puede hacer en su trabajo.

Estos porcentajes suben más de diez puntos si la persona en vez de ser transexual es homosexual (gay o lesbiana), muestra la encuesta del CIS, que también deja claro que el 78 % de la población sabe que a finales del mes de junio se celebra la semana del Orgullo LGTBIQ+ y solo un 22 % reconoce que es "la primera noticia que tiene".

El 23 % de los encuestados valoran "muy positivamente" este tipo de celebraciones, y un 56 % "positivamente" frente a un 11 % que lo ven "negativamente" y un 4 % "muy negativamente".

La gran mayoría reconoce la bandera arcoíris del colectivo LGTBIQ+, el 82 % de los encuestados, pese a que un 10 % cree que sí, pero no está totalmente seguro o segura.

Además, siete de cada diez preguntados está muy de acuerdo y bastante de acuerdo en que los comercios que exhiben la bandera transmiten un mensaje positivo de inclusión y el 65 % piensa que su presencia en espacios públicos fomenta el respeto a la diversidad.

No obstante, más de la mitad, el 54 % cree que el uso de banderas en fachadas de edificios públicos debe limitarse a las banderas institucionales y en el caso de la arcoíris lo piensa el 49 %.EFE

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