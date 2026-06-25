El XXI Hay Festival Segovia reivindicará la belleza frente a la inmediatez

Segovia, 25 jun (EFE).- El Hay Festival Segovia celebrará del 10 al 13 de septiembre su vigésima primera edición con más de 60 actividades en torno a la búsqueda de la belleza como respuesta a la inmediatez, el consumo acelerado y la superficialidad, en una programación que reunirá a destacadas figuras internacionales y nacionales de la literatura, el pensamiento, las artes y la política.

La directora de Hay Festival España, Sheila Cremaschi, ha explicado que la edición de 2026 pretende celebrar la belleza "como una forma de relacionarnos con el mundo que exige delicadeza, tiempo y apertura", recuperando el sentido clásico del concepto como una invitación a la escucha activa y a la reflexión.

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Entre los invitados internacionales figuran el filósofo alemán Peter Sloterdijk, la escritora surcoreana Hwang Bo-Reum, el experto en conservación patrimonial Adam Lowe, el novelista francés Mathias Enard, la británica Jessica Andrews y el joven autor suizo Nelio Biedermann.

El programa contará también con la participación de destacados nombres españoles como Pablo d'Ors, Javier Cercas, Lorenzo Silva, Manuel Vilas, Rosa Ribas, Manuel Jabois, Marta Robles, Nerea Pérez de las Heras, Javier Sierra, Gustavo Martín Garzo, Alejandro Gándara y el pintor Hernán Cortés.

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La belleza será el eje temático de numerosas conversaciones, exposiciones y actuaciones que abordarán cuestiones relacionadas con la espiritualidad, la poesía, el patrimonio, la artesanía, la moda o la naturaleza.

Entre ellas destacan encuentros dedicados a Cristóbal Balenciaga, Caravaggio, San Juan de la Cruz o los diseñadores neerlandeses Viktor & Rolf.

La programación reservará también un espacio relevante para los desafíos geopolíticos contemporáneos, con debates sobre el papel de Europa en el mundo, las migraciones, los conflictos en Gaza y Ucrania o el futuro de las relaciones internacionales.

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Asimismo, el festival abordará el papel de los medios de comunicación y del periodismo mediante mesas redondas y proyectos colaborativos, además de contar con la presencia del fotoperiodista Gary Knight y del productor alemán Michael Trabitzsch.

Los actos se desarrollarán en diversos espacios de la ciudad, entre ellos la Biblioteca Pública, el Teatro Juan Bravo, la Plaza Mayor, la Casa de la Lectura, el Torreón de Lozoya, la Capilla Esteban Vicente y las instalaciones de IE University.

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Las entradas ya están a la venta en la página web del festival y los encuentros podrán seguirse también gratuitamente por internet. La entrada será gratuita para los estudiantes. EFE

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