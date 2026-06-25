Lejos de la paridad en el Ibex 35: 10 empresas cuentan con menos del 30% de mujeres en plantilla

Dos mujeres empresarias hablan ante una mesa rodeada de hombres (Imagen ilustrativa Infobae)

Las mujeres representan menos del 30% de la plantilla en 10 empresas del Ibex 35, principalmente del sector industrial y energético. Además, solo el 26,6% de los puestos directivos del conjunto del índice están ocupados por personas del género femenino.

Así lo recoge el Informe sobre el desempeño social, económico y medioambiental de las empresas del Ibex 35 en el año 2024 presentado este jueves por CCOO y la Fundación Primero de Mayo. Este estudio analiza la evolución de las principales compañías españolas en ámbitos como las condiciones laborales de sus empleados, retribuciones o sostenibilidad.

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El estudio identifica también las diferencias existentes entre hombres y mujeres en las empresas del Ibex 35. En 2024, las mujeres representaban el 48,1% de las personas contratadas por estas compañías, un 0,6% menos que el año anterior, lo que supone un cambio de tendencia respecto a periodos previos, cuando su presencia venía aumentando de forma continuada.

Además de las diferencias detectadas en la representación femenina en las plantillas, el informe constata que la brecha salarial entre mujeres y hombres sigue presente en las empresas del Ibex 35.

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En 2024, esta brecha alcanzó los 11.700 euros anuales a favor de los trabajadores masculinos, una cifra que ha crecido en 2.000 euros respecto al año anterior. El mayor desequilibrio se registra en Merlin Properties, donde la distancia salarial alcanza los 101.000 euros anuales.

Cuatro compañías no alcanzan el 20% de mujeres entre sus plantillas

La presencia de mujeres no es homogénea en todas las compañías ni sectores, quedando por debajo del 30% en una decena de ellas y en menos del 20% en cuatro. La mayoría de ellas operan en los sectores de la energía, infraestructuras e industria.

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Las empresas con menos trabajadoras entre sus plantillas son ArcelorMittal, con solo un 7,5% de personas de género femenino, seguida de Acerinox (14,5%), Ferrovial (17,7%) y Solaria (19,2%). En esta lista también aparecen Iberdrola (25,2%), Acciona Energía (26%), Endesa (26,9%), Acciona (27,2%), Sacyr (27,8%) y Redeia (29%). La operadora especializada en gas natural, Enagás, se sitúa en el 30%.

En el lado opuesto, las compañías del Ibex 35 que operan en los sectores financiero, farmacéutico y de servicios son las que cuentan con más mujeres contratadas.

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Destacan, en este aspecto, Puig con un 75% de mujeres, seguida muy de cerca por Inditex, con un 73,2%. Ligeramente por detrás se encuentran Colonial (60%), Grifols (57%), CaixaBank (56%), Mapfre (55%), Banco Sabadell y Unicaja (54%), Rovi, Banco Santander, y ACS (52%), (BBVA 51,6%) y Bankinter (50%).

Solo un 7,1% son consejeras ejecutivas en los órganos de gobierno de las empresas

Más allá de las plantillas, la desigualdad también se refleja en los consejos de administración de las compañías del Ibex 35.

La composición de género en los consejos de administración se enmarca en los principios de buen gobierno de la CNMV, que promueven un funcionamiento eficiente del órgano y la diversidad en su composición. Además, la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres sitúa el equilibrio recomendado entre el 40% y el 60% de representación de cada sexo.

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En términos agregados, los datos se mantuvieron en 2024 prácticamente estables respecto a 2023, con un 41,3% de mujeres en los consejos del conjunto del Ibex 35. Sin embargo, el análisis empresa a empresa muestra diferencias relevantes, con varias compañías que aún no alcanzan la ratio recomendada.

La entidad que se sitúa más lejos de ese umbral es Naturgy, con un 25% de mujeres en su consejo, seguida de Fluidra (28,6%), Grifols y Puig (30,8%), Indra (31,3%), Ferrovial y Solaria (33,3%), Sacyr y Telefónica (35,7%) y Acerinox (36,4%).

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La mayoría de las mujeres en los consejos de administración ocupan puestos de consejeras independientes (57,7%). En cambio, solo un 7,1% son consejeras ejecutivas, los puestos con funciones de dirección y gestión.

Pantallas índices Ibex 35 (Europa Press)

El “techo de cristal” también persiste en la alta dirección

La alta dirección constituye el nivel más elevado de gestión dentro de las empresas, solo por debajo del consejo de administración. En este ámbito sigue apreciándose el denominado “techo de cristal” en las empresas del Ibex 35, donde solo una cuarta parte de las mujeres se sitúan en estos puestos de máxima responsabilidad.

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En conjunto, las mujeres representan el 26,3% de los equipos de alta dirección del Ibex 35. Aena es la única compañía en el que las directoras son mayoría, con un 66,7% del total.

En el extremo opuesto se sitúan Grifols y Unicaja, donde la presencia femenina en la alta dirección apenas alcanza el 7,7% y el 7,1%, respectivamente, lo que las convierte en las compañías con mayor desequilibrio de género en estos puestos de responsabilidad.

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