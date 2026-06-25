Patxi López augura un "cierre de filas" en torno a Sánchez en el Comité Federal del PSOE pese al aviso de Junts

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha augurado que los socialistas cerrarán filas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Comité Federal que celebrarán este sábado en la sede nacional de Ferraz tras la advertencia de Junts, que reclamó al partido otro candidato para que el jefe del Ejecutivo dejara el poder.

"Cuanto más nos atacan de fuera más cerramos filas en defensa de lo que creemos que es justo y necesario", ha expuesto el portavoz parlamentario en declaraciones a 'La 1' de 'TVE', recogidas por Europa Press, en las que ha defendido la labor legislativa del Gobierno de Sánchez con leyes que siguen publicando en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que "mejoran la vida de la gente". "Y vamos a seguir haciéndolo como siempre, dialogando con todos los grupos, negociando y acordando para que estas cosas salgan adelante", ha adelantado.

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Preguntado por la filtración de la agenda personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de la investigación del 'caso Plus Ultra', el portavoz socialista ha considerado que se trata de "una barbaridad muy preocupante", porque es un "ataque brutal al derecho a la intimidad de una persona" que "tendría que estar protegido" atendiendo al Estado de derecho y la Constitución.

Dicho esto, López ha señalado que se trata de una "cacería" contra Zapatero y los socialistas que, en su opinión, "necesita ser investigada para depurar las responsabilidades que hay detrás de este asunto". Según el dirigente del PSOE, no se pueden normalizar este tipo de filtraciones.

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"Esto no es un accidente, esto no ha sido un error", ha criticado López, para después cuestionar que no se haya expurgado de los informes policiales al expresidente datos personales que no tienen nada que ver con la investigación policial. "Ya está bien de las filtraciones que, curioso, siempre afectan a una parte. Por lo tanto, de accidentes ya vamos sobrados", ha exclamado.