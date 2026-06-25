Llevar el piano "a cuestas": opositores critican este requisito "inaudito" para examinarse

Granada, 25 jun (EFE).- Los candidatos a las oposiciones de Profesores de Música y Artes Escénicas tendrán que aportar y transportar su propio piano para realizar la prueba práctica en Andalucía, algo que, según critican, genera desigualdad y resulta "inaudito" y "sin precedentes".

La presidenta de la Asociación Andaluza de Profesores de Música (AProMúsicA), Zoraida Pérez, ha explicado a EFE que esta decisión está generando "caos" e incertidumbre entre los opositores a las plazas de los conservatorios públicos, que tendrán que asumir un coste de entre 100 y 300 euros para alquilar y transportar un piano hasta las sedes de los exámenes.

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Pérez ha advertido de que esto genera una brecha económica y técnica entre los aspirantes, ya que algunos tendrán que examinarse con teclados de distintas calidades, lo que rompe la igualdad de condiciones entre aspirantes.

"Es un agravio comparativo real y un perjuicio tremendo que atenta contra el principio de equidad de unas oposiciones", ha asegurado antes de añadir que la Junta de Andalucía comunicó esta instrucción a los tribunales el pasado sábado, una vez iniciada la primera prueba del proceso selectivo.

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Pérez ha recordado que en convocatorias anteriores la propia Junta de Andalucía se ha encargado de gestionar y coordinar el traslado de pianos hacia aquellos centros educativos que carecían de ellos, por lo que ha afirmado "no entender" los motivos por los cuales la administración ha decidido romper este año con dicha práctica.

Además, en muchos casos los exámenes se realizan este año en conservatorios en los que sí hay pianos.

Este es el caso de una de las opositoras consultadas por EFE: "Tendré que llevar mi propio piano aunque hay uno disponible, que estará tapado y sin poder usarse. No tiene ningún sentido", ha lamentado.

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A esta situación se suma la falta de directrices logísticas ya que la administración aún no ha aclarado en qué momento se permitirá el acceso de los pianos a los centros ni cuánto tiempo se podrán dejar allí depositados.

Consultada por EFE, la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha señalado que las bases de la convocatoria del proceso selectivo ya estipulaban la obligatoriedad de que cada aspirante aportara sus propios instrumentos para el desarrollo de las pruebas prácticas.

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Ante esta circunstancia, AProMúsicA ha anunciado que solicitará una reunión con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para evitar que esta situación vuelva a repetirse en futuras convocatorias, ya que de cara a esta convocatoria reconoce la dificultad de modificar el criterio cuando los llamamientos para las pruebas prácticas comienzan el próximo lunes. EFE