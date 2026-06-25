El esquí de montaña volverá a ser olímpico en Los Alpes Franceses 2030

Redacción deportes, 25 jun (EFE).- El esquí de montaña ha sido aprobado como deporte adicional para los Juegos de Invierno de Los Alpes Franceses 2030 en la 146ª Sesión del COI, que se está celebrando este jueves en Lausana (Suiza).

Los organizadores de los Juegos propusieron incluir cinco eventos de esquí de montaña en dos disciplinas, aunque la concreción de los programas de las mismas y prueba, así como las cuotas de atletas, se espera que sea aprobada por el Comité Ejecutivo del COI en las próximas semanas.

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En principio el programa incluirá las pruebas individuales, junto con el esprint y el relevo mixto, que debutaron como deporte olímpico en los Juegos de Milán-Cortina celebrados el pasado mes de febrero y fue propuesto por el Comité organizador de la cita olímpica de 2030 por su identidad alpina, su atractivo para el público juvenil y el uso de sedes ya existentes.

En el caso de España, el esquí de montaña le dio dos medallas en Milán-Cortina: oro de Oriol Cardona en esprint -segundo oro en unos Juegos de Invierno después del de Francisco Fernández Ochoa en el eslalon de esquí alpino de Sapporo 1972- y bronce en relevo mixto de Cardona con Ana Alonso.

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La suiza Regula Meier, presidenta de la Federación Internacional, indicó que "Milán-Cortina 2026 mostró que el esquí de montaña pertenece a los Juegos Olímpicos de Iniverno" y que la próxima edición es "una oportunidad de aprovechar ese hito y mostrar aún más lo que hace que nuestro deporte sea tan especial". EFE