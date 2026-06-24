Rufián espeta a Sánchez: "¿Usted sabía lo de Ábalos? ¿Han robado? Menos caritas y no me cuente milongas"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha preguntado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si sabía algo de la trama corrupta por la que ha sido condenado el exministro José Luis Ábalos a 24 años de cárcel y le ha espetado: "¿Usted sabía lo de Ábalos? ¿Tiene usted pecado? ¿Han robado? Menos caritas y no me cuente milongas".

En su intervención en el Pleno del Congreso durante la comparecencia del jefe del Ejecutivo, Rufián ha recordado que él negoció con Ábalos durante semanas el apoyo de ERC a su investidura y ha asegurado que la palabra del entonces secretario de Organización del PSOE "era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez".

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En este punto, se ha dirigido directamente al presidente para preguntarle si "tiene pecado" y si sabía algo de la trama. "Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Más sencillo, más simple: ustedes han robado", ha señalado, antes de recordar que a su exsecretario de Organización en el PSOE le han caído casi un cuarto de siglo de prisión por una trama corrupta "inequívoca".

Y también ha dejado un recado al PP, remarcando que Aldama está en la calle, "no porque hay pruebas contra el PSOE, que también, sobre todo porque tiene pruebas contra ustedes". "Que nadie se equivoque", ha advertido.

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Además, el diputado de ERC ha preguntado al presidente si tiene "su casa limpia" y ha citado otros casos que afectan al entorno socialista, incluida la investigación de la llamada 'fontanera de las cloacas del PSOE', Leire Díez, y la que recae sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sobre quien ha dicho que es "un referente de la izquierda", pero que ahora está "sin poder explicar según qué".

"LLEGA AQUÍ TARDE Y MAL"

El diputado republicano ha criticado también que Sánchez llega a la Cámara Baja "tarde y llega mal" a dar explicaciones porque cuando se planteó la comparecencia había gente imputada del PSOE "y hoy hay gente condenada" y porque, a pesar de ello, siguen instalados en el "y tú más", en el "y tú peor" y en el "yo no sabía nada".

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En este sentido, Rufián ha repartido críticas a diferentes dirigentes y exdirigentes políticos españoles como Felipe González, Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Isabel Díaz Ayuso para concluir que todo eso "ya se sabe", pero "no sirve de nada si la izquierda se sustenta solo en el y tú más".

"Porque la derecha tiene intereses, pero la izquierda tiene principios. Porque está lo legal y está lo moral. Señorías de izquierdas, cuando la izquierda roba, nuestra gente llora. Cuando la derecha roba, su gente ficha", ha subrayado.

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Además, el portavoz parlamentario ha advertido al jefe del Ejecutivo de que el problema del PSOE no lo tiene con el PP o con Vox, sino "con la gente", y ha aludido a quienes han defendido al PSOE "en sus trabajos, en sus bares, en sus calles" y ahora están "decepcionados, cabreados y avergonzados" escuchando "de los fachas" aquello de que "todos son iguales".

PERSIGUEN A SÁNCHEZ POR PACTAR CON INDEPENDENTISTAS Y PODEMOS

El dirigente republicano ha argumentado que hay una parte del poder judicial, policial y mediático que tiene "ganas" al Gobierno, "las mismas" que a ERC, y ha sostiene que no persiguen a Sánchez por sus políticas, sino por pactar con ellos, Podemos, Bildu y el BNG. "Eso a la España oscura y que manda en este país no se le va a olvidar nunca", ha afirmado.

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También ha cuestionado que la Justicia sea igual para todos y ha puesto como ejemplo unas declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez sobre "dinamitar" el Ministerio de Hacienda, comparándolas con la persecución que sufrió el humorista Quequé por su mensaje en el que pedía dinamitar del Valle de los Caídos.

Asimismo, Rufián ha aseverado que hay jueces que actúan "con un calendario en la mano" --en velada alusión al juez que lleva la investigación del caso de Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, al que ha llamado "miserable"-- que tardan "mucho con algunos y muy poco con otros" y que, a su juicio, son "arbitrarios".

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"Bienvenidos. Los jueces y los policías de este país no son seres de luz", ha dicho Rufián al PSOE, al que ha reprochado que solo haya empezado a señalar las "enormes carencias democráticas" de España cuando le han "tocado la carita". En este sentido, ha preguntado a Sánchez qué ha hecho para cambiar esa situación y ha criticado el reparto del Consejo General del Poder Judicial con el PP.

El portavoz de ERC ha defendido además la necesidad de regular "urgentemente" la figura de los expresidentes al considerar que "no tiene ningún sentido que no haya límites entre la influencia, el 'lobby' y el tráfico de influencias".

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"RESISTIR ESTÁ BIEN, PERO HAY QUE ACTUAR"

Después, Rufián ha asegurado que no tiene "puñeteras ganas" de que el líder de la oposición sea presidente ni que el presidente de Vox sea vicepresidente del Gobierno de España, ni de ver "ilegalizaciones" o "encarcelamientos políticos".

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No obstante, ha preguntado a Sánchez "seguir así para qué" y ha pedido llenar de contenido la legislatura. "Resistir está bien", ha dicho, pero ha advertido de que no basta con presentarse como "lo menos malo" y ha reclamado actuar, por ejemplo, en materia de vivienda.

Finalmente, el portavoz independentista se ha dirigido al PP para preguntarle "la moción de censura para cuándo" y si no la presenta porque "no tienen agallas", antes de prometer que harán "todo lo posible" para que no lleguen al Gobierno Feijóo y Abascal.