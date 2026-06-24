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Page no duda de que a Sánchez "le repugna la corrupción", pero cree necesarias respuestas

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Manzanares (Ciudad Real), 24 jun (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha evitado valorar las responsabilidades del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los casos de corrupción y ha afirmado que no duda de que a Sánchez "le repugna la corrupción", aunque "en política los ciudadanos nos exigen respuestas y nos exigen también soluciones”, ha agregado.

Preguntado por los medios de comunicación en Manzanares (Ciudad Real) sobre si el jefe del Ejecutivo puede no conocer los casos de corrupción, García-Page ha respondido: “Yo es que no sé lo que sabe, pero tiendo a pensar que la gente es buena por naturaleza y estamos en un Estado de derecho en el que no podemos presumir que la gente es delincuente por definición”.

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Ha añadido que los casos de corrupción deben abordarse sin generalizaciones y ha recalcado que quienes incurren en estas prácticas son una minoría.

“Yo creo que son una minoría muy minoritaria, lo que pasa es que afean al conjunto, por supuesto. Yo creo que son actos que repugnan a todos”, ha afirmado.

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El presidente castellanomanchego ha expresado su convicción de que la corrupción es rechazada de forma unánime dentro de las instituciones y ha apuntado que el problema exige respuestas políticas y soluciones más allá de la responsabilidad penal individual.

“No tengo ninguna duda de que al presidente del Gobierno le repugna la corrupción, eso no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que en política los ciudadanos nos exigen respuestas y nos exigen también soluciones”, ha señalado.

En este sentido ha diferenciado entre responsabilidad penal y responsabilidad política.

“Una cosa es culpable y otra cosa es responsable, son cosas distintas. El culpable de la corrupción son los corruptos solos, responsables de buscar soluciones somos los demás”, ha concluido. EFE

abc/lsy/ros

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