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Cruz Roja, tras la dana: "Responder con firmeza a la desinformación no quita neutralidad"

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Madrid, 24 jun (EFE).- Responder con firmeza a la desinformación durante catástrofes como la dana de octubre de 2024 de la Comunidad Valenciana no resta neutralidad a las organizaciones humanitarias, ha defendido Cruz Roja Española durante la presentación del Informe Mundial de Desastres 2026, enfocado este año en la 'información dañina'.

Los ataques sufridos por Cruz Roja durante aquel episodio, fomentados por la propagación de informaciones erróneas o inventadas, han sido analizados como muestras del alcance de esta práctica.

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María del Mar Pageo, presidenta de Cruz Roja Española, ha dicho que la dana fue "el mayor ataque de desinformación" de la historia de España, pero ha subrayado que la respuesta fue "la mayor recaudación de fondos de origen privado para una emergencia".

"El mayor ataque fue respondido con el mayor apoyo. La confianza es clave", ha añadido.

"Cruz Roja se convirtió en noticia no solo por nuestro trabajo, sino también por ser objeto de ataques", ha expuesto María Trénor, directora de Comunicación de Cruz Roja Española.

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A su labor habitual tuvieron que añadir, ha dicho, "la línea de defensa en redes".

Trénor ha indicado que "la neutralidad y la independencia son herramientas de trabajo, no una teoría", y actúan como "principios fundamentales" que les sirven de guía en casos como el de la dana.

"Responder firmemente, si hay que hacerlo, a la desinformación no nos va a sacar nunca de la neutralidad y la independencia", ha afirmado.

Para la portavoz de Cruz Roja Española, estos principios tampoco suponen "tibieza".

Entre los acusaciones que la entidad recibió durante la dana, ha recordado, estuvo la de "robar farolas en Paiporta".

Estas reflexiones han seguido a la presentación del Informe Mundial de Desastres, titulado este año 'Verdad, confianza y acción humanitaria en la era de la desinformación'.

María Ángeles Cacereño, coordinadora General de Cruz Roja Española, ha indicado que la protección frente a la información dañina "debe incorporarse a los estándares de trabajo" de las organizaciones humanitarias.

"Ha llegado para quedarse y es transversal, nos afecta a todos", ha destacado. EFE

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