España

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 24 junio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Google icon
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once de hoy 24 de junio, llevado a cabo por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

PUBLICIDAD

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados del Super Once

Fecha: 24 junio.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 14 15 18 22 23 26 28 34 35 37 41 49 56 59 61 64 66 71 80 83.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Multas de hasta 3.000 euros para los vecinos por el humo de la barbacoa o extractores orientados al patio

Las ordenanzas municipales de las principales ciudades españolas pueden sancionar las emisiones de humos en edificios residenciales

Multas de hasta 3.000 euros para los vecinos por el humo de la barbacoa o extractores orientados al patio

Los grandes almacenes facturan un 33% más desde la pandemia con solo un 5% más de plantilla: más carga de trabajo por un salario de 21.500 euros

Un informe de CCOO señala que los excedentes empresariales han aumentado un 50%, hasta casi 8.000 millones, mientras el sueldo medio anual apenas supera en 3.000 al de 2019

Los grandes almacenes facturan un 33% más desde la pandemia con solo un 5% más de plantilla: más carga de trabajo por un salario de 21.500 euros

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Uno de los mejores panaderos de Italia abre su tienda al público solo los sábados: “Mi salud corría peligro y los clientes entendieron bien la decisión”

Tras años en los mejores hornos de Milán, el joven panadero Massimo Ingegni regresó al pequeño pueblo de Mercatello sul Metauro para abrir Ingrano, su obrador propio

Uno de los mejores panaderos de Italia abre su tienda al público solo los sábados: “Mi salud corría peligro y los clientes entendieron bien la decisión”

Un estudio confirma que el calor afecta a nuestro estado de ánimo y a la salud mental

Los expertos aseguran que las temperaturas extremas hasta agravan situaciones de violencia doméstica

Un estudio confirma que el calor afecta a nuestro estado de ánimo y a la salud mental
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rufián critica el “y tú más” del PSOE respecto a la corrupción y exige responsabilidades, porque muchos “son peores, pero ¿y qué?”

Rufián critica el “y tú más” del PSOE respecto a la corrupción y exige responsabilidades, porque muchos “son peores, pero ¿y qué?”

Elisa Mouliaá acude a los juzgados tras la orden de detención y declara que no quiso calumniar a Errejón ni fugarse de la justicia

Junts exige a Pedro Sánchez que se aparte y pide que el Congreso elija a otro presidente para que el Gobierno siga “sin la extrema derecha”

Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar de los casos Zapatero, Leire y Ábalos, en directo: última hora la sesión sobre corrupción

Pedro Sánchez asegura que no hubo trato de favor en el rescate de Plus Ultra y defiende que “jamás” conoció las actuaciones de Ábalos

ECONOMÍA

Multas de hasta 3.000 euros para los vecinos por el humo de la barbacoa o extractores orientados al patio

Multas de hasta 3.000 euros para los vecinos por el humo de la barbacoa o extractores orientados al patio

Los grandes almacenes facturan un 33% más desde la pandemia con solo un 5% más de plantilla: más carga de trabajo por un salario de 21.500 euros

Le deniegan la incapacidad laboral a un conductor de autobuses pese a los efectos de su medicación: “Tomo diazepam, antidepresivos... en conjunto son una bomba”

Europa desembolsa 846 millones para reconstruir Valencia tras la DANA: la segunda mayor ayuda del Fondo de Solidaridad en la historia de la UE

Si quieres una casa con piscina, estos son los barrios de España donde más fácil es encontrarla

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, miércoles 24 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, miércoles 24 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Mourinho rompe su silencio tras su regreso al Real Madrid: “Mbappé es fenomenal y voy a ayudarle a ser aún mejor”

Vídeo resumen y goles: Colombia supera por la mínima a RD Congo, asegura su clasificación y le servirá el empate contra Portugal para ser primera

Aday Mara y Sergio de Larrea abren una nueva página para España en la NBA: jugarán en los Oklahoma City Thunder y los Dallas Mavericks

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo