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Vox insiste en que el acuerdo para investir a Moreno está encaminado, pero no cerrado aún

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Sevilla, 24 jun (EFE).- El acuerdo PP-Vox para la investidura del popular Juanma Moreno como presidente de la Junta está encaminado, pero no cerrado, según han insistido fuentes de la dirección nacional de Vox, como ya hiciera la formación en Andalucía este martes.

El acuerdo, han señalado dichas fuentes a EFE, "no está a punto", aunque las negociaciones siguen y no descartan que pueda alcanzarse un pacto para la gobernabilidad de Andalucía antes del lunes, primer día del Pleno de investidura que ha fijado el Parlamento andaluz.

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El lunes está previsto que intervenga el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, tras lo que se suspenderá la sesión, de modo que el martes tendrán el turno de palabra el resto de grupos parlamentarios y Moreno tendrá derecho a réplica.

La votación será el mismo martes y para que el popular reedite su cargo como presidente andaluz por tercera vez, deberá tener mayoría absoluta, esto es, al menos 55 votos afirmativos, aunque por ahora solo cuenta con los del PP, que suman 53, mientras que Vox podría aportar 15 escaños en caso de haber acuerdo entre ambas formaciones.

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En segunda votación, 48 horas después, le valdría que hubiese más 'síes' que 'noes', aunque desde Vox advirtieron este martes que su intención es votar sí o no a la investidura, no abstenerse.

Desde la dirección nacional de Vox han explicado que puede que el acuerdo se acelere ahora que está convocado el Pleno de investidura para la próxima semana, pero que en estos momentos no hay acuerdo cerrado, han insistido.

Han evitado valorar si es arriesgado convocar el Pleno de investidura sin un acuerdo ya cerrado, cuestión que, han apuntado, debe valorarlo el PP, no ellos. EFE

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