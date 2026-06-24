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Sánchez, a Feijóo: "Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción"

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Madrid, 24 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "tolerar siempre la corrupción" y utilizarla en su "propio beneficio", por lo que ha concluido que no es "el fin de la corrupción" sino el "regreso" de estos comportamientos.

Durante su turno de réplica en su comparecencia en el Congreso por los casos de corrupción que afectan al PSOE, Sánchez ha contestado a las críticas de Feijóo que el "verdadero test" no es cómo se tratan estos comportamientos si tiene lugar en otros partidos sino cómo se actúa cuando sucede en el propio.

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"Ese examen el señor Feijóo lo ha suspendido sistemáticamente desde que tiene algún tipo de responsabilidad en el Partido Popular", ha subrayado Sánchez, quien ha estimado además que el líder de los populares "nunca ha jugado limpio". EFE

(Foto) (Vídeo)

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