Renfe llega a dos millones de viajes en Media Distancia y Cercanías con el Abono Único

Madrid, 24 jun (EFE).- Renfe ha alcanzado los dos millones de viajes en sus servicios de Media Distancia y Cercanías realizados con el Abono Único desde que se puso en marcha la medida el pasado 19 de enero y hasta el 22 de junio.

En poco más de un mes, estos servicios han sumado cerca de medio millón de viajes, tal y como ha apuntado la operadora en un comunicado.

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Del total de viajes registrados en los servicios de Renfe, los trenes de media distancia concentran la mayoría de los viajes con 1,73 millones.

Esta cifra incluye, además de los servicios de media distancia convencional, el servicio Avant entre Ourense y A Coruña que se presta sobre la red de ancho convencional; el trayecto Madrid-Salamanca; la conexión Alicante-Murcia sobre la red de altas prestaciones, y el Avant Exprés entre Barcelona y Tortosa, excepto el origen-destino Barcelona-Camps de Tarragona.

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Por su parte, Cercanías y Rodalies superan los 275.600 viajes.

Esta iniciativa permite a la ciudadanía desplazarse en tren y autobús de forma ilimitada durante 30 días por todo el territorio nacional mediante un único billete a un precio de 60 euros (30 euros para jóvenes menores de 26 años).

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El Abono Único será bloqueado cuando sea utilizado por una persona distinta al titular o por no cancelar la reserva de plaza con al menos 60 minutos de antelación, o no realizar el viaje formalizado en 3 ocasiones. También será bloqueado cuando se incurra en más de 20 usos indebidos durante los últimos 12 meses en cualquier servicio de Renfe o autobús, recuerda.

Por otro lado, Renfe ha intensificado sus planes de prevención y actuación frente a incendios ante la llegada de los meses de mayor riesgo. Para ello, Renfe Viajeros y Renfe Mercancías han reactivado sus Planes de Prevención de Incendios en el Margen de la Vía, de vigencia anual y con actuaciones específicas entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2026.

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Este periodo puede ampliarse en función de la evolución meteorológica o de las medidas que establezcan las comunidades autónomas.

Los planes de Renfe se articulan en tres ámbitos principales: la prevención técnica en los trenes y estaciones de Cercanías, la vigilancia de los tramos con mayor exposición al riesgo y la coordinación operativa ante incendios externos próximos a la vía o a la infraestructura ferroviaria.

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El dispositivo busca reforzar la seguridad de viajeros y trabajadores, anticiparse a posibles situaciones de riesgo en el entorno ferroviario y reducir su impacto sobre la movilidad, así como su propagación a la masa forestal colindante. EFE