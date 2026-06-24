Espana agencias

Mouliaá reaparece para declarar por presuntas calumnias a Errejón una semana después de ordenar el juez su detención

Guardar
Google icon
Imagen QS4LFPV6WJAYFDJHDABRDSZAAQ

La actriz Elisa Mouliaá ha acudido este miércoles a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar como investigada por presuntas calumnias al exdiputado Íñigo Errejón, después de que el juez encargado del caso ordenara la semana pasada detenerla por haberse ausentado tres veces.

A través de una nota de prensa, Mouliaá ha comunicado que ha decidido regresar de manera voluntaria a España desde el extranjero para ponerse a disposición judicial, "a pesar de haber acreditado previamente compromisos profesionales fuera del país y haber alegado circunstancias médicas que ya habían sido aportadas al procedimiento".

PUBLICIDAD

El juez Arturo Zamarriego dictó una "orden de busca y captura" para "la detención y presentación" de Mouliaá ante el juzgado que instruye la querella que presentó Errejón después de que la actriz le acusara de extorsionar a dos testigos de la causa en la que se investiga un presunto delito de agresión sexual del expolítico contra ella.

Mouliaá ha indicado en la nota que la orden de detención es "desproporcionada en relación con la naturaleza de los hechos investigados, que se refieren a publicaciones realizadas en redes sociales", a la vez que ha manifestado que "siempre ha mostrado voluntad de colaborar con la justicia".

PUBLICIDAD

También ha expresado que está convencida de que actuó amparada por el derecho "a expresar opiniones sobre hechos que consideraba relevantes para el debate público" y que no tiene "nada que ocultar".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sumar exige a Sánchez que Ferraz deje de ser un problema y expresa su hartazgo por Ábalos, Cerdán o Leire Díez

Sumar exige a Sánchez que Ferraz deje de ser un problema y expresa su hartazgo por Ábalos, Cerdán o Leire Díez

Rufián espeta a Sánchez: "¿Usted sabía lo de Ábalos? ¿Han robado? Menos caritas y no me cuente milongas"

Rufián espeta a Sánchez: "¿Usted sabía lo de Ábalos? ¿Han robado? Menos caritas y no me cuente milongas"

El comisario Gómez Gordo asegura que fue él quien le presentó a Villarejo al exchófer de Bárcenas y reconoce pagos

El comisario Gómez Gordo asegura que fue él quien le presentó a Villarejo al exchófer de Bárcenas y reconoce pagos

Fundación SEPI celebra en julio dos cursos sobre IA, digitalización y autonomía europea

Infobae

Exasesor de Cospedal niega que esta pidiera presentarle al chófer de Bárcernas a Villarejo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rufián critica el “y tú más” del PSOE respecto a la corrupción y exige responsabilidades, porque muchos “son peores, pero ¿y qué?”

Rufián critica el “y tú más” del PSOE respecto a la corrupción y exige responsabilidades, porque muchos “son peores, pero ¿y qué?”

Elisa Mouliaá acude a los juzgados tras la orden de detención para declarar ante la acusación de Íñigo Errejón de calumnias

Junts exige a Pedro Sánchez que se aparte y pide que el Congreso elija a otro presidente para que el Gobierno siga “sin la extrema derecha”

Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar de los casos Zapatero, Leire y Ábalos, en directo: última hora la sesión sobre corrupción

Pedro Sánchez asegura que no hubo trato de favor en el rescate de Plus Ultra y defiende que “jamás” conoció las actuaciones de Ábalos

ECONOMÍA

Le deniegan la incapacidad laboral a un conductor de autobuses pese a los efectos de su medicación: “Tomo diazepam, antidepresivos... en conjunto son una bomba”

Le deniegan la incapacidad laboral a un conductor de autobuses pese a los efectos de su medicación: “Tomo diazepam, antidepresivos... en conjunto son una bomba”

Europa desembolsa 846 millones para reconstruir Valencia tras la DANA: la segunda mayor ayuda del Fondo de Solidaridad en la historia de la UE

Si quieres una casa con piscina, estos son los barrios de España donde más fácil es encontrarla

Pablo Borraz, arquitecto: “Esta es la pregunta que deberías hacerle siempre a tu arquitecto al diseñar una vivienda”

En España faltan viviendas, pero solo el 70% de las construidas se destina a primera residencia: 7,7 millones están vacías o son secundarias

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, miércoles 24 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, miércoles 24 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Mourinho rompe su silencio tras su regreso al Real Madrid: “Mbappé es fenomenal y voy a ayudarle a ser aún mejor”

Vídeo resumen y goles: Colombia supera por la mínima a RD Congo, asegura su clasificación y le servirá el empate contra Portugal para ser primera

Aday Mara y Sergio de Larrea abren una nueva página para España en la NBA: jugarán en los Oklahoma City Thunder y los Dallas Mavericks

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo