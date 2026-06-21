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Sesenta metros, diez segundos, cinco rivales; las cifras del “gol del siglo”

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Dallas (EE.UU.), 21 jun (EFE).- Cuarenta años después, el segundo gol marcado por Diego Maradona ante Inglaterra en el Mundial de México'86 tras regatear desde el centro del campo a cuanto rival le salía al paso, sigue asombrando.

Presenciado por 114.580 espectadores en directo en el estadio Azteca, el denominado “gol del siglo” es un prodigio de habilidad y velocidad, en el que Diego Maradona recorre 60 metros en diez segundos y marca tras sortear por el camino a cinco rivales.

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El capitán argentino, que cuatro minutos antes había anotado con la ayuda de “la mano de Dios”, recibió el balón de Héctor Enrique, en el minuto 55, y sorteó a Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher, Terry Fenwick, al meta Peter Shilton y, de nuevo, a Butcher antes de marcar a puerta vacía.

El tanto recibió 18.062 votos en la encuesta que hizo la página oficial de la FIFA para elegir el mejor gol de la historia de los Mundiales.

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La acción, además, añadió un nuevo adjetivo al diccionario del fútbol: “gol maradoniano” se comenta cada vez que un jugador anota tras sortear a muchos rivales. EEFE

og/hbr

(foto)

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