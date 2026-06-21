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El fuego avanza en un incendio en la provincia de A Coruña y otro en Ourense: superan las 40 hectáreas quemadas

Los operativos de extinción trabajan para frenar las llamas. En 2025 Galicia fue una de las regiones más afectadas por los incendios junto con Castilla y León

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Dos bomberos forestales tratan de extinguir un incendio el pasado 13 de junio en Padrón, A Coruña. (Álvaro Ballesteros / Europa Press)
Dos bomberos forestales tratan de extinguir un incendio el pasado 13 de junio en Padrón, A Coruña. (Álvaro Ballesteros / Europa Press)

Más de cuarenta hectáreas de monte permanecen afectadas por dos incendios forestales activos en las localidades de A Capela, en A Coruña, y A Mezquita, en Ourense, según ha explicado este domingo la Consellería del Medio Rural en su último parte oficial, informa la agencia Efe.

El primero de los focos se declaró en A Capela alrededor de las cuatro de la madrugada, extendiéndose por unas veinte hectáreas de monte. Para combatir las llamas, se han desplegado un técnico, cinco agentes, siete brigadas, ocho motobombas, una pala y tres helicópteros, de acuerdo con el balance oficial recogido hasta las once y media de la mañana.

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Por otro lado, en el incendio que afecta al municipio de A Mezquita, el fuego procede de Portugal y entró en Galicia, según la administración autonómica, a través de la parroquia de Manzalvos sobre las siete y veinte de esta mañana. Este segundo frente ha calcinado una superficie similar, cercana a las veinte hectáreas, y ha requerido la intervención de cuatro agentes, seis brigadas, cinco motobombas, una pala, tres aviones y tres helicópteros.

La Consellería del Medio Rural ha confirmado que ambos incendios se mantienen activos, mientras los operativos de extinción trabajan para frenar el avance del fuego.

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Otros incendios en Galicia

A estos incidentes se suma el incendio registrado en Herbón, en la localidasd coruñesa de Padrón, iniciado el pasado 12 de junio. Aunque este último foco está controlado desde hace días, arrasó unas 350 hectáreas y obligó a declarar la situación dos de emergencia por la proximidad a viviendas.

Como parte de las medidas de prevención y respuesta, la Xunta de Galicia recuerda que está habilitado el teléfono gratuito 085 para alertar sobre incendios forestales, así como el número 900 815 085 para denuncias anónimas relacionadas con posibles actividades delictivas vinculadas al fuego.

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Más incendios y más superficie quemada en lo que va de año

Desde el 1 de enero y hasta el 14 de junio de este año, según los datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), en España se han producido un total 1.412 incendios que han quemado 37.968 hectáreas, frente a los 882 siniestros y 13.480 hectáreas arrasadas en esos primeros cinco meses y medio de 2025.

El año pasado cerró como el peor en número de incendios del siglo XXI y especialistas como la ingeniera forestal Mónica Parrilla, responsable de la campaña de incendios de Greenpeace, ya han advertido que en 2026 se podría repetir una situación similar, tras una época de abundantes lluvias y la llegada de olas de calor intensas. Un estudio reciente publicado en Nature Communications evidencia cómo los años con incendios extremos no dependen únicamente de sequías prolongadas ni de la cantidad de lluvia caída en meses anteriores, “sino de condiciones meteorológicas extremas durante el mismo año”, tal y como ocurrió en 2025.

(Con información de la agencia EFE)

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