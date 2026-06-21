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El Málaga celebrará el ascenso este lunes con sus aficionados por las calles de la ciudad

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Málaga, 21 jun (EFE).- El Málaga, tras el ascenso a LaLiga EA Sports conseguido el sábado en Almería, regresó de madrugada y este lunes tendrán lugar los festejos por el éxito conseguido, para lo que el equipo se paseará en autobús descapotable por las principales calles de la ciudad.

El equipo blanquiazul no pasó esta madrugada por el estadio de La Rosaleda al regresar de Almería, donde había miles de aficionados esperando la llegada del vehículo, ya que se decidió, por recomendaciones de seguridad, que los jugadores y técnicos se marcharon directamente a una celebración privada.

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Este domingo tienen continuación los festejos, con comida incluida con todos los empleados del club, y ya el lunes por la tarde será la fiesta del ascenso.

La salida del autobús será desde La Rosaleda para continuar por diversos puntos de la ciudad para ofrecer a los aficionados la vuelta a la máxima categoría del fútbol español ocho años después, celebración que concluirá en el Ayuntamiento, donde les recibirá la corporación municipal encabezada por el alcalde, Francisco de la Torre. EFE

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jrl/agr/cmm

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